Temps de Flors a l'hondurenya

Una delegació de la població hondurenya de Siguatepeque visitarà Girona per Temps de Flors per estrènyer lligams i prendre idees per al festival floral que també fan al país de l'Amèrica central a l'octubre. La delegació estarà encapçalada per l'alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales, i inclourà representants de la Cambra de Comerç i de la Cambra de Turisme.

La visita es farà del 12 al 16 de maig i hi ha previstes reunions de treball amb l'Ajuntament de Girona i amb la Cambra de comerç, ja que entre els membres de la delegació hondurenya hi haurà presents persones vinculades a diferents sectors empresarials. També hi haurà una visita guiada pels muntatges de Temps de Flors. Fa uns mesos, una tècnica de l'Ajuntament gironí va viatjar a Hondures per temes de cooperació i va aprofitar per visitar Siguatepeque i inicar els contactes.

La visita dels representants hondurenys és similar a la que es va fer l'any 2015 amb una delegació de la població belga de Gant. En aquella ocasió, però, els belgues van decorar el monestir de la vall de Sant Daniel.

Siguatepeque i Girona tenen algunes similituds. El nombre d'habitants supera per ben poc els 100.000 -amb la comunitat hondurenya, precisament, com el col·lectiu estranger més nombrós- i totes dues ciutats tenen una mostra floral. El Festival de les Flors de Siguatepeque, però, és bastant més jove que l'exitosa mostra gironina. Els de l'Amèrica Central van celebrar la seva primera edició el maig de 2013, mentre que a Girona, la Sección Femenina de la Falange ja va organitzar una exposició de Flors l'any 1954.

Les dues mostres atrauen visitants de l'entorn. Però a diferència de la mostra gironina, que admet que ha tocat sostre amb el nombre de visitants i que ja no destina tants recursos econòmics a la promoció de l'esdeveniment, els organitzadors hondurenys encara aspiren a sumar més visitants cada any respecte de l'edició anterior, perquè les xifres no són tan estratosfèriques com les gironines. Totes dues van començar modestament i amb caràcter bianual, però ara ja es fan cada any.

El Festival de les Flors d'Hondures busca implicar tots els sectors econòmics, com a Girona. Hi ha accions que engloben la cultura, la gastronomia, la música i moltes varietats florals, visites guiades per les plantacions de flors, múltiples centres de compres artesanals i exhibicions de jardineria, entre d'altres. A Siguatepeque també s'hi fan desfilades multitudinàries i s'elegeix la «Reina del Festival». L'activitat símbol del festival és el llançament d'un miler de «llanternes flotants» al cel amb somnis de pau per a Hondures.