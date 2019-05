El Defensor alerta que molts veïns de Girona es queixen pel tracte rebut pels Serveis Socials

El Defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente, ha presentat avui al matí la seva memòria d'activitats correspont a l'any 2018. Ha estat una intervenció de poc més d'una hora. Quan parlaven els grups de l'oposició, el Defensor s'ha vist indisposat i el ple s'ha acabat suspenent. Llorente ha estat atès per serveis mèdics a l'exterior del saló de plens.

En la seva intervenció, ha dit, com ho havia fet altres anys, que els serveis socials estan "desbordats i sobrecarregats". Els Serveis Socials han representat el 45% de visites dels ciutadans al Defensor (i un 60% de consultes), que al llarg de l'any 2018 va atendre un global de 2.045 visites. Sobre els serveis socials, ha dit que moltes queixes han tingut com a causa la disconformitat amb el tracte rebut pels Serveis Socials, amb la dificultat de ser ateses en un temps prudencial o propici per donar resposta a un tema urgent, o amb la negativa a emtre informes respecte al tema d'empadronament o la tardança per fer informes al Jutjat amb motiu de desnonaments o amb el suposat desinterès per tramitar ajudes diverses o la renda bàsica".

Les actuacions de la policia han representat un 35%. Sobre la policia, Llorente ha reclamat impulsar "novament, de manera sistemàtica i definitiva, la figura del que anomenem polixcia de barri, especialment en entorn on la convivènvia ho requereix".

Llorente també ha apuntat el "drama" del que perd l'habitatge i "no té solució per poder llogar en el mercat lliure. "I això exigeix una resposta per part de les administracions públiques i del nostre ajuntament". En aquest sentit, ha indicat que "no es pot deixar exclusivament, al lliure arbitri del mercat, la cobertura d'un dret tant essèncial, bàsic i fonamental". "Caldrà cercar una intermediació municipal".

Llorente també ha qüestionat la tasca del secretari municipal: "El paper del secretari no és dirigir la política municipal ni condicionar-la". I ha afegit que "pel que afecta a la institució que represento tinc la obligació de cridar l'atenció sobre algunes interferències negatives que des de la Secretaria de l'Ajuntament s'han produït respecte a resolucions i recomanacions del Defensor, fins i tot paralitzant decrets signats per l'alcalessa, tot creant incertesa i descrèdit respecte a l'autoritat de l'alcaldia i la raonabilitat de les recomanacions del Defensor".

De fet, pel que fa la la brurocràcia, Llorente ha lamentat la manca d'agilitat i transparència de l'Ajuntament.