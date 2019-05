La fiscalia manté la petició de 46 anys de presó per al monitor acusat d'abusar de vuit menors a Salt

Vist per a sentència el judici contra el monitor d'arts marcials acusat d'abusar sexualment de vuit menors d'edat a qui feia classe en un gimnàs de Salt (Gironès). Aquest divendres, en el tràmit de conclusions, la fiscalia i les advocades de les denunciants han mantingut l'acusació. El monitor s'enfronta a una pena de 46 anys de presó per fer tocaments a nenes d'entre 5 i 15 anys amb l'excusa de fer massatges per "afavorir l'elasticitat". Els suposats abusos van tenir lloc a partir de la primavera del 2016 i fins que el van detenir, el gener del 2018. El judici s'ha fet a porta tancada però, segons fonts del cas, el monitor ha negat les acusacions. La defensa demana l'absolució.

Al final del judici, que va començar dilluns i ha durat fins aquest divendres, la fiscalia ha mantingut l'acusació i sol·licita al tribunal que condemnin el monitor a 46 anys de presó per vuit delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, set dels quals de forma continuada. Les dues acusacions particulars, en nom de les víctimes i les seves famílies, també consideren que durant el judici s'han acreditat els fets i volen una sentència condemnatòria.

Les acusacions sostenen que el processat treballava com a professor d'arts marcials en un gimnàs situat al carrer Francesc Macià de Salt des del maig del 2015. A partir de la primavera del 2016, recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, el monitor va començar a fer tocaments a algunes de les seves alumnes que aleshores tenien entre 5 i 15 anys. L'acusació pública subratlla que es va aprofitar de la confiança de les víctimes i de les seves famílies que el tractaven de 'Sensei', el "terme japonès que es designa a un mestre".

Segons la fiscalia, va sotmetre les víctimes a tocaments a la sala on feien les activitats esportives. El 'modus operandi' sempre era el mateix: en el moment de fer estiraments feia tombar les víctimes a terra i, amb l'excusa de fer "massatges per afavorir l'elasticitat" introduïa la mà per sota dels pantalons i de la roba interior i els hi feia tocaments als genitals. En alguna ocasió, va fer servir "algun tipus de crema", afegeix l'acusació.

La primera denúncia la van interposar els pares d'una alumna a mitjans desembre del 2017. La fiscalia exposa que, arran d'aquest primera cas, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i es van posar en contacte amb els pares de les alumnes. Després de preguntar a les menors, van determinar que hi hauria fins a vuit víctimes, que van anar denunciant els fets a principis de gener del 2018. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós el 8 de gener.

El cas ha arribat a judici a la secció quarta de l'Audiència de Girona que va acordar que es fes a porta tancada per protegir la intimitat de les menors. Les famílies es van personar com a acusació particular de la mà de les advocades Natàlia Frigola i Antònia Ruiz.

La defensa, encapçalada per l'advocat Sergio Noguero, demana l'absolució. El lletrat ha subratllat que el monitor sempre ha negat les acusacions i exposa que els presumptes abusos tenien lloc en una sala d'entrenament diàfana però no hi ha cap testimoni que veiés els suposats tocaments. A més, també detalla que els pares podien quedar-se als entrenaments i que, al judici, algunes de les denunciants han incorregut en contradiccions a l'hora d'explicar la forma d'actuar del monitor.

A banda de la pena de presó, la fiscalia també vol que l'acusat indemnitzi les víctimes amb 36.000 euros i considera que l'asseguradora del gimnàs és responsable civil directe i el propietari del local responsable civil subsidiari.