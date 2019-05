Girona fa un pas endavant per al futur institut Ermessenda

L'Ajuntament de Girona ha fet un pas endavant per a la construcció del futur institut Ermessenda, que se situarà a les naus que ocupava l'antiga fàbrica Simon. El ple extraordinari d'aquest divendres, que també ha servit per tancar mandat, ha aprovat destinar 200.000 euros a redactar el projecte d'urbanització d'aquest àmbit de la carretera Barcelona, on hi ha les naus que la Generalitat reformarà per convertir-les en centre educatiu.

Durant el ple, el consistori ha aprovat destinar els 2,9 milions d'euros de superàvit del 2018 a dur a terme diferents inversions. De retruc, això ha permès modificar el pressupost que hi havia fins ara, i anar a crèdit per dur a terme altres projectes (com el d'urbanització de la zona que acollirà l'institut).

La llei permet que els ajuntaments destinin el superàvit de l'exercici anterior a dur a terme inversions, que necessàriament han d'iniciar-se durant l'any en curs. És el que es coneix amb el nom d'inversions financerament sostenibles.

El ple de Girona d'aquest divendres, que ha tancat mandat, ha aprovat precisament el llistat d'actuacions que es pagaran amb els 2.966.413,62 euros de superàvit de l'any passat. Aquí s'hi inclouen obres que fins ara es feien anant a crèdit, com la marquesina de l'estació de trens (on s'hi destinaran 399.600 euros). Però també n'hi ha d'altres de noves.

En total, les diferents partides destinades a inversions financerament sostenibles inclouen obres com la reforma de la plaça de Germans Sàbat, la reparació de l'asfalt d'una vintena de carrers, el carrils bici a la zona de la Nestlé i entre el Pont Major i Campdorà (en aquest darrer cas, la segona fase), l'ampliació de l'aula de cuina del centre cívic Sant Narcís, les actuacions al castell de Montjuïc o la substitució de finestres a les escoles Àgora i Migdia.



200.000 euros

En paral·lel, l'Ajuntament també ha modificat el pressupost d'aquest 2019, per permetre tirar endavant altres projectes anant a crèdit. Dins aquest llistat, en destaquen els 200.000 euros que es destinaran a redactar el projecte d'urbanització de l'àmbit on hi haurà el futur institut Ermessenda de Girona. El centre s'ubicarà a les naus de l'antiga fàbrica Simon, a la carretera Barcelona, que el Departament d'Educació reconvertirà perquè siguin institut.

A més de la redacció del projecte urbanístic, el canvi de partides pressupostàries permetrà al consistori comprar dues naus per emmagatzemar-hi material divers (com el de la cavalcada de Reis o peces del fons municipal d'art). A més, es destinaran 117.000 euros a enderrocar els edificis del carrer Universitat de Montpeller (que permetran connectar el de la Universitat de Cervera amb el parc del Migdia).

També s'ha aprovat destinar 118.000 euros per renovar la flota de transport de les brigades municipals i 80.000 euros per adquirir mobiliari i taquilles per als nous vestidors de la Policia Municipal. El llistat també inclou aixecar un mur de contenció al carrer de la Torre de Sant Joan per delimitar un terreny públic de les finques privades de l'entorn (90.000 euros), inversions en edificis per valor d'1,15 milions, 150.000 euros per a expropiacions i 100.000 euros més per redactar projectes urbanístics.