La nova carpa del Festival del Circ permetrà augmentar l'aforament

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or estrenarà nova carpa en la seva novena edició, que se celebrarà del 13 al 18 de febrer de 2020. La infraestructura sense columnes a l'interior permetrà una visibilitat total i, d'aquesta forma, s'augmentarà l'aforament.

En concret se sumaran 274 butaques a cadascuna de les 16 representacions programades: 12 per a públic general i quatre exclusives per a escolars. Això suposarà un increment total de 4.384 seients respecte a l'anterior edició. El Festival ja ha posat a la venda les 38.624 entrades, el triple que en la seva primera edició celebrada a Figueres.

Aquestes són les novetats més destacades de la novena edició del Festival, que es va presentar ahir a la ciutat de Girona amb la presència de seu director, Genís Matabosch; de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Tots tres van celebrar que el Festival del Circ s'hagi consolidat a la ciutat de Girona.

Dos arcs gegants de 25 metres d'alçada sostindran la nova carpa des de l'exterior, la qual s'instal·larà per tercer any a la Devesa. El muntatge requerirà una complexa logística i una inversió molt important per a Circus Art Foundation, la fundació organitzadora del festival. «Estem contents que la Devesa es converteixi en un parc urbà dinàmic, on hi passen coses», va destacar Madrenas.

L'alcaldessa va explicar que el Festival del Circ és una oferta més, a banda de la música, per apropar la cultura als joves. «Això fa uns ciutadans més cultes i crítics», va afirmar. En la mateixa línia, el president de la Diputació va destacar que el Festival fa arribar a arreu del món la marca de Girona-Costa Brava-Pirineu. «És una projecció cultural, artística i cultural de molta qualitat», va apuntar Noguer. Per últim, Matabosch va destacar que aquest és el major esdeveniment de circ a Europa i està en el top 5 dels festivals de circ del món. També va voler destacar que el circ de Girona marca tendències en la programació d'altres espectacles circences.



Primeres atraccions confirmades

El Festival va presentar ahir quatre de les 24 atraccions que tindrà l'espectacle. Una d'aquestes és Closing eyes, que va a càrrec d'un duo rus de cintes aèries que protagonitza el cartell d'aquesta novena edició. Es tracta d'un xou amb una gran bellesa plàstica i de gran dificultat tècnica, segons va explicar Matabosch.

També de Rússia i de la mateixa companyia, Rosgoscyrk, arribaran Gravitation i Ladder. La primera atracció es tracta d'un especacle de malabars en grup i en moviment sobre una infraestrucutra que puja i baixa i dona voltes. L'altra és un xou d'equilibris «espectaculars» en escales fixes.

Per últim, de Bielorússia arribarà Vova Ivanov, un rola-rola aeri en moviment. «Només hi ha tres artistes al món que fan aquesta disciplina», va destacar Matabosch. De nou, la Fira de Girona