Protesta dels escombriaires de Girona

Els treballadors de Girona + Neta s'han manifestat avui al migdia pel centre de la ciutat per «denunciar la postura de bloqueig de l'empresa durant la negociació del conveni col·lectiu». Aquesta manifestació és la prèvia a la vaga «si l'empresa no decideix asseure's a negociar», segons han informat en un comunicat. S'ha iniciat davant el rellotge de la Devesa a la una del migdia i arribarà a la plaça del Vi. La vaga indefinida començaria el 9 de maig i afectaria de ple a Temps de Flors.

Entre les demandes hi ha un augment de sou d'entre el 2 i el 3%. Afirmen que és el que es recomana per al sector, «els dos grans sindicats i la patronal», per enguany. També hi ha conflicte amb les jubilacions especials i les parcials, que temen que l'empresa no accepti en els termes que plantegen. A més, volen avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació laboral i familiar.

En canvi, des de l'Ajuntament, Eduard Berloso assegura que no poden accedir a la demanda sencera dels treballadors de Girona + Neta perquè han de mirar per l'equilibri de les arques municipals.