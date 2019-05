El Shopp Out s'inaugura amb més marques que mai

Una de les 45 marques que participen al Shopp Out, situat al polígon Mas Xirgu de Girona.

Una de les 45 marques que participen al Shopp Out, situat al polígon Mas Xirgu de Girona. marc martí

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera, la iniciativa de compra social més important de l'Estat amb 4.000m2 d'expositors, va inaugurar ahir la 13a edició. L'esdeveniment s'allargarà fins diumenge al polígon Mas Xirgu de Girona i espera superar els 30.000 visitants de les darreres edicions.

Durant la inauguració, la directora gerent de la fundació, Pepita Perich, va destacar que el Shopp Out els «brinda l'oportunitat de fer visibles i de posar en valor les capacitats de les persones de la fundació». «Aquest any tenim 45 marques, és un rècord, moltes estan consolidades i estem contents que segueixin el seu compromís amb el nostre projecte social», va afegir.

D'altra banda, l'alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, va definir com un «èxit» el record de participació en l'esdeveniment. «Les ciutats no es defineixen amb un tros de territori, sinó amb una barreja de projectes col·lectius, vitals, personals i professionals. Perquè una ciutat sigui digna ha de protegir la seva gent i dotar-la d'oportunitats, com ho fa la Fundació Ramon Noguera amb les persones vulnerables», va explicar l'alcaldessa.

L'acte d'obertura també va comptar amb la vicepresidenta de la Diputació de Girona, Maria Àngels Planas; i el representant de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. Planas va destacar que «el Shopp Out és una marca més de Girona, ve gent de tota la província. És un shopping familiar per a tots els públics i està totalment consolidat».