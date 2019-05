Suspès el ple, a mig fer, del Defensor de la Ciutadania de Girona per una indisposició de Llorente

El ple extraodinari on el Defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, explicava el darrer any de gestió s'ha suspès aquest mati, a mig debat, quan el Defensor ha tingut una indisposició i ha hagut d'abandonar el saló de plens. Ramon Llorente ja havia fet la seva intervenció i estaven parlant els diferents grups municipals. Entre el públic hi havia multitud de síndics i defensors, així com l'exalcaldessa Anna Pagans, i l'exregidor Joan Olòriz, entre d'altres.

En aquest ple, precisament, el Defensor s'estava acomiadant després de deu anys al càrrec i havia alertat de la saturació dels serveis socials i havia posat de manifest el descontentament d'alguns ciutadans amb temes relacionats amb la policia municipal.