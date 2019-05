El govern aprova amb el PP i el PSC l'increment de sou dels treballadors de l'Ajuntament

El ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar ahir per majoria absoluta l'augment de sou d'un 86,6% dels treballadors del consistori. Concretament, el PP, PSC i CiU van votar a favor de la valoració econòmica de la Relació de Llocs de Treball (RLT) -elaborada entre el consistori i els sindicats CCOO, CSIF i UGT- on s'inclou aquest increment. D'altra banda, Cs i ERC es van abstindre i la CUP hi va votar en contra.

L'Ajuntament va celebrar ahir l'últim ple d'aquest mandat, en el qual es van viure moments de tensió entre membres de l'equip de govern i la CUP. La regidora de Règim Interior, Maria Àngels Planas, va retreure als cupaires que «s'omplen la boca amb la participació, i després resulta que voten que no a aquest acord que ha estat escollit» en referèndum «per la major part dels treballadors». El mes de març els sindicats van convocar una consulta que va comptar amb la participació d'un 66% de la plantilla i que va donar com a resultat un sí a l'acord amb el 61% dels vots.

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach va defensar el no de la seva formació explicant que no els «satisfà» l'acord per diferents motius. El més important, per una falta d'informació cap als treballadors sobre com afectaran aquests canvis als seus llocs de treball i a les seves condicions laborals; així com sobre perquè s'han tret o afegit complements en certs col·lectius. Davant d'això, Pèlach es va preguntar «quina validesa es pot donar al referèndum amb un context com aquest». Unes paraules que no van agradar a Planas i que va respondre dient que els cupaires «ens confirmen el no a tot».

Això va despertar l'aplaudiment de diferents membres dels sindicats que van assistir ahir al ple. Per contra, un membre del públic els va censurar que aplaudissin. A tot això, l'alcaldessa Marta Madrenas va haver d'intervenir i demanar «silenci» a la sala.



Igualar llocs de treball

Segons va explicar la regidora Planas, la valoració econòmica de l'RLT és un instrument «d'ordenació del personal». En aquest document s'estableixen els diferents imports que integren el complement específic per a cadascun dels llocs de treball de l'Ajuntament. «Aquesta mesura permetrà millorar les condicions dels treballadors i igualar els llocs que tenen característiques similars», va explicar Planas.

Tant el PP com el PSC van donar suport a aquest acord perquè aquest ha estat aprovat pels mateixos treballadors del consistori. «Només per aquesta raó votarem a favor, per respecte a la voluntat expressada dels treballadors en la seva gran majoria», va destacar la portaveu del PP, Concepció Veray.

El PSC també va voler destacar, en el seu torn de paraula, que amb aquesta mesura «disminuirà la diferència entre el sou més alt i el més baix». Així ho va explicar la portaveu del grup, Sílvia Paneque.

D'altra banda, les dues formacions van mostrar la seva preocupació pels treballadors que s'han oposat a aquest acord. Es tracta d'una part de la plantilla, el 14%, que denuncien que veuran «reduït el seu sou». En aquest sentit, van demanar que l'equip de govern atengui les demandes d'aquest col·lectiu.

Precisament, Cs i ERC-MES van abstindre's en la votació d'aquesta mesura per «l'oblit» de l'equip de govern d'aquest 14% que no veurà millorades les seves condicions econòmiques. El regidor Pere Albertí (MES) va explicar que l'acord ha generat molts dubtes com, per exemple, «el criteri amb el qual s'han valorat els complements».

D'altra banda, els grups de l'oposició van retreure a l'equip de govern que l'aprovació d'aquesta mesura arribi a les portes de les eleccions municipals. Des de Cs van definir com «oportunisme» aquest fet.

Finalment, Madrenas va agafar la paraula per acomiadar l'últim ple d'aquest mandat. «Entre tots hem construït una mica més la ciutat», va afirmar. Paraules que van agafar per sorpresa els regidors, ja que en principi estava previst un ple ordinari la pròxima setmana on els grups s'haurien pogut acomiadar.