pas endavant per la marquesina de l'estació

? L'Ajuntament de Girona invertirà més de dos milions d'euros en fer la marquesina de l'estació, més carrils bici, adquirir (per 1,15 milions) una nau per guardar material per les entitats i el castell de Montjuïc, entre altres coses. Aquests diners són fruit del superàvit amb el qual va tancar el consistori l'exercici del 2018. La mesura va ser aprovada ahir al ple amb els vots a favor de CiU, PP i PSC i les abstencions de Cs, ERC i Cup. D'altra banda, també es va aprovar una modificació del crèdit per invertir en la redacció del projecte d'urbanització de la zona on s'ha de construir el nou institut Ermessenda.