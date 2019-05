Els ecologistes alerten que amb el canvi climàtic no hi haurà Temps de Flors

«Amb el canvi climàtic no hi haurà flors i, per tant, tampoc Temps de Flors». Aquest és el missatge que vol llançar el grup Rebel·lió o Extinció de Girona durant la celebració de l'esdeveiment floral, que tindrà lloc de l'11 al 19 de maig.

L'entitat que lluita pel medi ambient organitzarà dues accions per tal de conscienar la gent sobre les conseqüències que pot portar el canvi climàtic. L'entitat va celebrar el dijous una trobada oberta al parc Migdia de Girona per començar a perfilar les mesures que es duran a terme pel festival gironí.

La primera acció consistirà en una passejada per diferents punts de Temps de Flors i fer petites lectures d'un manifest, així com alguna performance. Aquesta acció està prevista pel primer diumenge del festival, el 12 de maig, a les onze del matí.

La següent mesura tindrà lloc el divendres 17 de maig a la tarda. L'entitat vol fer una escultura amb la qual representaran que amb el canvi climàtic no hi haurà flors. D'altra banda, el grup explica que estan pensant més accions que aniran anunciant en els propers dies.

Aquesta no serà la primera vegada que Temps de Flors compta amb un muntatge reivindicatiu. En l'edició anterior, moltes exhibicions van utilitzar el color groc per reivindicar la llibertat dels líders independentistes presos. Fa dos anys, en canvi, molts projectes feien referència a la demanda d'acolliment de refugiats.