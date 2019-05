Revisen la vista a uns 120 nens de Girona i Salt en risc d'exclusió social

Una campanya solidària va permetre que 120 nens en risc d'exclusió social de Girona i Salt siguessin visitats ahir per professionals de la vista de l'hospital Josep Trueta. A més, tots aquells que ho van necessitar se'ls va proporcionar unes ulleres.

Aquesta jornada, que va tenir lloc ahir a la ciutat de Girona, s'inclou dins el programa Invulnerables, la iniciativa contra la pobresa infantil liderada per Sor Lucía Caram, la Caixa i Natural Optics Group. Es tracta d'una acció que es duu a terme a centres oftalmològics de referència a Catalunya per tal de vetllar per la salut visual dels nens com a un pas indispensable per garantir el seu benestar integral i el suport fonamental per al seu desenvolupament cognitiu.

Després d'haver passat per Manresa i Lleida, aquesta tercera jornada va tenir lloc ahir a Girona a les consultes d'oftalmologia Centre d'Especialitats Güell, de l'hospital Josep Trueta. La jornada va ser possible gràcies als professionals d'oftalmologia i d'optometria del Trueta, que voluntàriament van revisar la vista d'uns 120 nens d'entre sis i divuit anys. La major part d'ells són beneficiaris del programa Invulnerables, que Càritas Diocesana de Girona coordina a la ciutat. D'altra banda, el Trueta va cedir les instal·lacions i l'equipament per poder dur a terme aquestes visites.

La jornada va començar a 2/4 de 9 del matí i es va allargar fins al al migdia. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Salut i Seguretat en el Treball i Dinamització del Territori, Eva Palau, van assistir ahir a la presentació del projecte.

A banda de la revisió de la vista, tots els nens que ho van necessitar van poder escollir unes ulleres amb els professionals de Natural Òptics Group.

Invulnerables amb visió és una aliança dels impulsors d'Invulnerables amb la Caixa i Natural Òptics Group amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que facilita les aliances arreu de Catalunya amb centres sanitaris públics i privats. La previsió és que fins al mes de juny s'hagi arribat a 600 nens i nenes d'arreu de Catalunya.

Un de cada quatre nens

L'Acadèmia Americana d'Oftalmologia afirma que els problemes visuals afecten un de cada quatre nens en edat escolar. Per això, és fonamental identificar problemes visuals que puguin afectar el desenvolupament acadèmic i promoure una prevenció que ajudi a evolucionar evitant les limitacions visuals.

«Si un 25% de la població estudiantil és susceptible de tenir problemes visuals no detectats com la miopia, hipermetropia, astigmatisme o l'ull gandul, cal posar-hi remei, i mai els esforços en aquesta línia seran suficients», expliquen els impulsors d' Invulnerables en un comunicat.

Amb aquesta iniciativa, que va tenir lloc ahir a la ciutat de Girona i que un cop més suma voluntat pública i privada, els promotors volen ajudar a prevenir problemes visuals dels nens. Càritas Diocesana de Girona, entitat coordinadora del programa al territori, va impulsar aquesta iniciativa i també va acompanyar les famílies i va donar suport als professionals especialitzats per tal de garantir el bon funcionament de la jornada.