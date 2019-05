Desallotgen els jutjats de Girona per un incendi a la sala de màquines dels ascensors

Un petit incendi a la sala de màquines dels ascensors obliga a desallotjar els jutjats de Girona.

El foc s'ha declarat pels volts d'un quart de deu del matí a la seu dels jutjats, a l'avinguda de Ramon Folch.

Tal com marca el protocol de l'edifici judicial, s'ha desallotjat aquest equipament per tal que hi actuessin els serveis d'emergències.

Els Bombers hi han destinat quatre dotacions i han comprovat que ha cremat un motor de la sala de màquines dels ascensors i han fet tasques de ventilació.

Un cop es confirmat que ja no hi havia fum a la zona, pels volts de dos quarts d'onze, s'ha reprès la tasca judicial a l'edifici.



Judicis suspesos

El foc, però, ha obligat a suspendre algun dels judicis que hi havia assenyalat per a primera hora del matí. És el cas de la vista contra cinc acusats de destrossar els "tòtems de la Dignitat" de Girona l'abril passat que s'havia de fer al jutjat d'instrucció 1 de Girona.

És el segon cop que se suspèn el judici. El 25 de febrer, la jutgessa va acordar la suspensió atenent a la petició de l'advocat de l'ANC Josep Viella perquè no havien citat un dels agents de la Policia Municipal que va identificar els sospitosos. Encara no hi ha data assenyalada per al nou judici.

Els cinc acusats s'enfronten a pagar, de forma solidària, 305 euros pels desperfectes que van causar. A més d'una multa com a suposats autors d'un delicte lleu de danys. Aquesta multa es calcula, en cas de condemna i ja en sentència, en funció de les possibilitats econòmiques de cadascun.

La Policia Municipal de Girona va identificar cinc dels suposats encaputxats que van fer malbé els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat a l'exterior de l'edifici Santa Caterina de Girona.

Les nou escultures –o tòtems- estaven recobertes amb lones on hi havia els retrats dels consellers destituïts, el que estan a l'estranger i els 'Jordis'. Les van crear un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) per denunciar que hi hagi "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. A Girona, inicialment es van col·locar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a la plaça dels Manaies.

La Policia Municipal va identificar, poc després dels fets i uns metres més enllà de la plaça, quatre dones i un home amb edats compreses entre els 32 i els 59 anys. Arran de la intervenció policial, l'ANC va poder recuperar algunes de les lones que els encaputxats s'havien endut.