El Barri Vell ja nota els primers efectes dels preparatius de Temps de Flors

El Barri Vell de Girona comença a notar les primeres afectacions dels preparatius de Temps de Flors. Estan relacionats amb la mobilitat i amb la recollida de residus. Des d'ahir i fins al 23 de maig es prohibirà l'estacionament de vehicles a diferents punts del nucli antic a causa del muntatge, desmuntatge i manteniment dels diferents espais amb projectes i exposicions ?florals. Aquestes afectacions es produiran de les set del matí a les vuit del vespre.

Per tot això,com ja ha fet en anteriors edicions, des d'ahir i fins al 23 de maig s'habilitarà un aparcament exclusiu per als veïns que disposin de distintiu del Barri Vell a l'aparcament de sorra de la plaça de Josep Ferrater i Mora, al davant de la Facultat de Lletres. Aquest aparcament estarà reservat per als veïns durant les 24 hores del dia.

Temps de Flors serà de l'11 al 19 de maig, però calen uns dies per al muntatge dels projectes i, posterioment, per al desmuntatge de les instal·lacions.

Ja durant els dies de la mostra floral, es tallarà completament la circulació de vehicles al Barri Vell per motius de seguretat, de les deu del matí a les deu de la nit, a excepció dels dos dissabtes (11 i 18 de maig) i del dimecres 15 de maig, quan l'accés restringit s'allargarà ?ns a les dotze de la nit. Els carrers afectats seran: plaça del Vi (passat el carrer Nou del Teatre), carrer dels Ciutadans, pujada de Sant Martí (entre el carrer dels Ciutadans i la Diputació de Girona), carrer de la Cort Reial, carrer de la Força, carrer de l'Argenteria, rambla de la Llibertat, carrer de les Ballesteries, pujada de Sant Feliu, carrer de Calderers, pujada del Rei Martí (des del carrer del Portal de la Barca fins a plaça de la Catedral), carrer de Ferran el Catòlic i plaça de la Catedral (fins al gual del COAC). Del 13 al 17 de maig la càrrega i descàrrega de mercaderies al Barri Vell serà de les set a les deu del matí.

Temps de Flors afectarà també la recollida selectiva de residus del Barri Vell. De l'11 al 19 de maig, els cubells d'escombraries s'instal·laran i es recolliran en un horari diferent de l'habitual, en funció de la disponibilitat de pas dels vehicles. Està previst que els cubells estiguin a les àrees habituals, aproximadament des de les 22.30 hores fins a les dotze de la nit. En cas de necessitat, es podran utilitzar els contenidors fixos més propers.