Es declaren tres incendis de contenidors en poc menys d'una hora

Tres incendis de contenidors en poc menys d'una hora a Salt. Aquests focs es van produir diumenge poc abans de la mitjanit en tres carrers de la població i van obligar a mobilitzar tres dotacions dels Bombers. El primer dels incendis va començar pels volts d'un quart de dotze de la nit al carrer Roca Delpech de Salt. Aquí cremava un contenidor exterior situat al número 8 i els Bombers hi van actuar amb un vehicle que el va tenir extingit a dos quarts de dotze. Quan faltaven deu minuts per a les dotze de la nit, els Bombers van rebre l'avís d'un altre incendi de contenidor, en aquest cas al carrer Major, número 269. Aquí va començar a cremar un contenidor de reciclatge i a les dotze ja van tenir les flames apagades. I set minuts després, van enviar una altra dotació per un incendi en un contenidor ubicat al carrer d'Àngel Guimerà. A l'altura del 69 va cremar un contenidor de paper.