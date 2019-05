Mor un motorista al Trueta després de patir un accident a Domeny

Un motorista va perdre la vida aquest dissabte a la nit després de patir un accident de trànsit a la zona de Domeny a Girona. Va morir a l'hospital Trueta, ja que no va poder superar les ferides que li va deixar el xoc.

El finat tenia 23 anys i es deia Josep Maria Fina. Era fill d'una família coneguda a la ciutat, i el seu pare treballa a la Diputació de Girona com a arquitecte.

Aquest sinistre viari va produir-se pels volts de les deu de la nit a l'altura de la rotonda que hi ha prop de la carretera de Sant Gregori i la de Domeny. La Policia Municipal de Girona està investigant el succés i està ultimant l'atestat per tal de determinar com es va produir l'accident de trànsit fatal.

Va consistir en una sortida de via a tocar la rotonda i malgrat que el SEM el va assitir i el va evacuar a l'hospital Josep Trueta, un cop al centre sanitari, va acabar perdent la vida a causa de les lesions patides en el sinistre.

Aquest accident de trànsit mortal eleva fins a tretze el nombre de víctimes d'accident de trànsit a les comarques de Girona. Un inici d'any que, amb poc més de quatre mesos, ha estat fatal. D'aquests accidents de trànsit, tres han estat en vies urbanes, com aquest darrer de la ciutat de Girona i els altres dos, que van consistir en atropellaments, un a Olot i l'altre, a Ripoll.

Quant a l'accident de trànsit més recent amb víctimes mortals fins a aquest dissabte, dia 4, l'últim havia estat el 29 d'abril a Maçanet de la Selva. Aquí van perdre la vida fins a dues persones en un sol accident. El sinistre viari va consistir en un xoc frontal entre un camió i un turisme, en què hi van morir els dos ocupants del cotxe. Tot apunta que el turisme hauria envaït el carril contrari però els Mossos investiguen el cas. Les víctimes mortals són un home de 84 anys, J.B.E., i una dona de 82 anys, D.M.B., tots dos veïns d'Esplugues. El conductor del camió va resultar il·lès.