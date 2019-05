Ortega Smith tornarà a Girona aquest dissabte

Javier Ortega Smith tornarà a Girona dissabte 11 de maig. El secretari general de Vox vol donar escalf amb la seva presència als candidats del seu partit a les elecciones municipals del mes que ve. En concret, Vox ha presentat llista a cinc localitats gironines; Blanes, Olot, Figueres, Salt i Girona.

Ortega Smith participarà en un acte que es farà a l'Auditori de la Coma Cros de Salt a les 19h30 i que comptarà amb la presència dels cinc caps de llista. Albert Tarradas a Girona, Pedro Bayonas a Blanes, Vanessa Rísquez a Figueres, Ignasi Mulleras a Olot i Sergi Fabri a Salt.

No és el primer cop que l'advocat i líder visible de la formació es deixa veure a Girona. El passat 6 de desembre va assistir a la manifestació convocada per Borbònia a la que la seva formació va donar suport i que va acabar amb càrregues per part dels Mossos per dissoldre la contramanifestació amb la que els CDR van voler mostrar el rebuig a la seva presència.