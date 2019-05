Salt inverteix 307.000 euros a comprar un espai per a la biblioteca d'en Massagran

L'Ajuntament de Salt invertirà 307.000 euros a comprar un espai per a la biblioteca d'en Massagran, ubicada actualment a l'antic cinema Núria. El consistori paga un lloguer per aquest espai, però el pròxim mes d'agost finalitza el contracte. I, segons explica el regidor d'Urbanisme, Àlex Barceló, l'espai necessita una reforma, motiu pel qual no surt a compte tornar-lo a llogar.

És per aquest motiu que ara l'equip de govern (ERC i IPS-CUP) vol comprar un espai per assegurar la continuïtat d'aquest servei. La biblioteca podria acabar quedant-se en el mateix indret, al carrer Major número 204, perquè els propietaris tenen la voluntat de vendre l'edifici per un valor de 300.000 euros. Aquesta és la proposta que van fer arribar a l'Ajuntament l'estiu passat. Tot i això, el consistori ha de convocar un concurs públic per tal d'avaluar si hi ha més ofertes. Un procés que s'iniciarà d'aquí a un mes aproximadament.



Augment del pressupost

El 2018 el govern tenia reservats 259.000 euros per adquirir un edifici per a la biblioteca. A l'octubre, però, es va aprovar per ple invertir una part d'aquests diners a asfaltar diferents carrers de la vila. Així, aquest any l'Ajuntament només comptava amb 199.537 euros per a aquesta finalitat. Ahir, però, es va aprovar en el ple un augment de 107.462 euros, per així arribar als 307.000 euros. Aquests diners són fruit del superàvit amb el qual va tancar el consistori l'exercici del 2018. L'acord va ser aprovat per l'equip de govern (ERC i IPS-CUP) i els tres regidors no adscrits i militants del PDeCAT. D'altra banda, Canviem Salt i Plataforma per Catalunya es van abstenir i CiU, PSC i Cs hi van votar en contra.

En el ple d'ahir també es va fer pública la memòria del defensor del ciutadà. En el darrer any, el 2018, es van atendre un total de 70 casos, 19 menys que en el 2017. La major part de les queixes eren sobre sancions i el posterior tracte del Xaloc. La defensora, Montserrat Canadell, va manifestar que els ciutadans «no comprenen» el perquè se'ls denega un recurs davant d'una sanció i que, per aquest motiu, va demanar que l'administració sigui més clara.

Un altre dels temes que ha rebut més queixes és la taxa dels guals. Canadell va demanar que davant la quantitat de persones que han anat acumulant deutes de sancions, se'ls doni la oportunitat de fer treballs socials per recompensar-ho.

La polèmica va arribar quan la defensora va fer un discurs en què exposava que a finals del 2017 s'havien vulnerat els drets humans a Catalunya i posteriorment s'havien empresonat dos activistes, en referència a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Unes paraules que no van agradar al portaveu de Plataforma per Catalunya, Sergi Fabri, que va demanar-li que no fes «opinions polítiques» quan està representant els ciutadans de Salt.



El moment dels comiats

Finalment, el ple va cloure amb el comiat dels regidors que ja no es presenten en aquestes pròximes eleccions municipals. Jaume Torramadé (CIU) es va acomiadar després de 24 anys com a regidor de Salt, d'entre els quals 12 com a alcalde. En el seu discurs va fer reflexions sobre la política i va donar consells als regidors nous i als que segueixen. «Els adversaris estan en els altres partits i els enemics en el teu propi», va afirmar Torramadé. Cal recordar que el 2015 va començar el seu mandat amb sis regidors però que el 2017 tres d'ells van abandonar el partit i van passar a ser regidors no adscrits.

També es va acomiadar una altra peça històrica: la socialista Iolanda Pineda, que ha sigut durant 17 anys regidora (4 com a alcaldessa). Entre llàgrimes va explicar que ha intentat «millorar la vida dels saltencs des dels valors socialistes, atenent a tothom, fos quina fos la seva manera de pensar i de sentir».