La Trisindical denuncia «atemptats» als agents que vigilen l'edifici judicial

Des del mes de febrer els Mossos d'Esquadra custodien les seus judicials. Aquesta mesura va entrar en vigor el 5 de febrer i això representa, per tant, destinar als jutjats uns recursos que fins ara estaven a les comissaries. Els elegits són majoritàriament efectius de seguretat ciutadana, la qual cosa suposa que a la pràctica hi ha menys policies a les comissaries o patrullant al carrer. Tot i això, en ocasions també s'hi han enviat efectius d'altres especialitats.

En un comunicat, la Trisindical dels Mossos, que agrupa tres sindicats del cos policial -SPC, CAT i SME-, assegura que els agents que realitzen l'anomenat servei Toga a l'edifici dels jutjats de Girona pateixen «atemptats» per part de persones que protagonitzen baralles i conflictes en aquesta zona de la ciutat. Cal recordar que els jutjats de Girona són a l'avinguda Ramon Folch i a prop hi ha diversos locals d'oci nocturn.

Segons han denunciat els sindicalistes, s'ha reclamant que hi hagi presència d'ARRO -antiavalots- «sobretot a les immediateses del jutjat de Girona, sense obtenir mai aquest suport» per tal de poder fer front a situacions que es viuen a la zona.

Remarquen que falten efecitus al carrer pel Toga i això a la ciutat de Girona és «especialment greu les nits de dijous a divendres, ja que l'oci nocturn esdevé crític amb situacions de contínues baralles i conflictes provocades per estar, els implicats, sota l'efecte del consum de begudes alcohòliques».



Agents lesionats

Aquestes situacions han repercutit, com diu la Trisindical dels Mossos, en dos fets que posen d'exemple. Un data de la matinada del 18 al 19 d'abril, quan dos agents van resultar lesionats i també material de la dotació va acabar trencat perquè els policies es van «veure envoltats en una baralla» i van detenir l'autor dels fets. I la mateixa nit del 18 d'abril van detenir un altre individu davant la seu judicial. Per tot això, reclamen que se suprimeixi el servei Toga o que es redreci la situació per garantir la seguretat tant de la població com dels policies.