Avui, última oportunitat per aturar la vaga d'escombriaires de Girona prevista per a demà

Nova reunió sense acord entre l'empresa i els treballadors de Girona + Neta. Ara només queda una oportunitat, la reunió d'avui, perquè la situació es desencalli i s'eviti la vaga indefinida prevista per a demà. L'aturada coincidiria amb la campanya electoral i amb la celebració de Temps de Flors.

Des del mes de gener estan encallades les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per renovar el conveni col·lectiu. Un procés que es va iniciar el setembre del 2018. És per aquest motiu que davant d'aquesta situació els escombriaires han programat una vaga indefinida que començaria aquesta nit a les 12 hores.

Entre les demandes dels treballadors hi ha un augment de sou d'entre el 2 i el 3%. Afirmen que és el que es recomana per al sector, «els dos grans sindicats i la patronal», per a enguany. També hi ha conflicte amb les jubilacions especials i les parcials, que temen que l'empresa no accepti en els termes que plantegen. A més, volen avançar en la igualtat de gènere i en la conciliació laboral i familiar.

Girona + Neta és una empresa mixta formada per Fomento de Construcciones y Contratas SA (75%) i l'Ajuntament (25%). Fa unes setmanes, des del consistori, el vicealcalde, Eduard Berloso, va assegurar que no poden accedir a la demanda sencera dels treballadors perquè han de mirar per l'equilibri de les arques municipals.

La primera acció de pressió dels treballadors de Girona + Neta va arribar la setmana passada. Una seixantena de persones es van manifestar pel centre de la ciutat per «denunciar la postura de bloqueig de l'empresa durant la negociació del conveni col·lectiu». Equipats amb megàfon i una pancarta exigien un «conveni digne».