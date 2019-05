El Shopp Out consolida l'alta participació en la 13a edició

Assistents passejant pels estands del Shopp Out.

Assistents passejant pels estands del Shopp Out. marc martí

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera ha mantingut la consolidació en la 13a edició, que es va celebrar entre el dijous i el diumenge passat. Més de 30.000 visitants, una xifra similar a les anteriors edicions, van assistir durant els quatre dies en el mercat solidari situat en el polígon Mas Xirgu de Girona.

La directora gerent del Grup Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, va valorar molt positivament l'edició d'enguany. «El dissabte i el diumenge, com esperàvem, van ser els dies de més afluència, estem molt contents per la resposta de la societat ja que Girona s'ha tornat a bolcar un cop més en aquest projecte», va explicar. Des de l'organització ja comencen a visualitzar la 14a edició del Shopp Out -de caràcter bianual- que tindrà lloc a la tardor que ve.

Aquest gran mercat a l'aire lliure ha assolit en aquesta tretzena edició la xifra rècord de 45 marques de moda participants, de les quals sis ho feien per primer cop. El sommelier Ferran Vila, del restaurant Atempo, ubicat a la fortalesa de Sant Julià de Ramis, ha estat el padrí d'una edició que aquest any ha comptat amb més estands de roba infantil.