Girona demana a veïns, botigues i restaurants que guardin les escombraries a casa mentre duri la vaga

L'Ajuntament de Girona ha fet una crida a veïns, botigues i establiments (hotels, bars, restaurants...) perquè "en la mesura del possible" guardin les escombraries a casa o dins dels locals mentre duri la vaga indefinida. El consistori recorda que s'han decretat serveis mínims, però que l'aturada pot generar "molèsties" i demana "col·laboració i comprensió" a la ciutadania en uns dels dies que més visitants acull la ciutat degut a Temps de Flors. La vaga dels treballadors de Girona + Neta, l'empresa que recull les deixalles i s'encarrega de la neteja viària, comença a deixar-se notar en algunes zones (amb bosses fora dels contenidors). Per la seva banda, el comitè de Girona + Neta assegura que no els ha quedat cap altra sortida per "millorar les condicions" de la plantilla i subratlla que "la responsabilitat" de resoldre el conflicte correspon també a l'Ajuntament, "que ha de garantir una neteja viària de qualitat".

La vaga indefinida dels treballadors de Girona + Neta ha començat aquesta mitjanit. I ja hi ha llocs de la ciutat, com ara al centre, on les deixalles comencen a amuntegar-se al costat de contenidors. La plantilla de l'empresa mixta (el 75% és d'FCC i el 25% restant, municipal) ha convocat l'aturada per reclamar millores econòmiques i socials per a la plantilla, formada per 166 treballadors.

El comitè assegura que "fa anys" que la plantilla ha fet "un esforç de moderació salarial" i que ara "toca revertir aquesta situació". Reclamen que se'ls apugin sous entre un 2 i un 3% -cosa a què la direcció s'hi ha avingut- però el punt de discrepància que ha fet trencar negociacions ha estat la negativa d'afegir a aquests augments un plus de l'1,7% destinat específicament als operaris que netegen la via pública (els que van amb escombra i carretó).

Segons subratlla el comitè, precisament, aquestes categories professionals –peons i peons especialistes- són les que han hagut de suportar "més sobrecàrrega de treball". En total, són 114 empleats de tots els que té Girona + Neta.

Els representants de la plantilla asseguren que tant empresa com Ajuntament "han fet cas omís" a les seves demandes. I que per això, no els ha quedat cap altra sortida que fer vaga. Les dues parts, però, continuen negociant per mirar de desencallar el conflicte.



Les escombraries, a casa

Després que les deixalles comencin a ser visibles a peu de carrer, l'Ajuntament de Girona ha emès un comunicat demanant a tothom que, mentre duri la vaga, intentin guardar les escombraries a casa o a dins dels locals. "Fem una crida a la ciutadania, en general, i als comerços i establiments, en particular, perquè facin el possible per reduir la generació de residus", recull l'escrit.

"I que els que generin els mantinguin dins els seus domicilis i establiments, en la mesura del possible, fins que el servei es pugui reprendre amb normalitat", hi afegeix el consistori. L'Ajuntament informa que, tot i que s'han decretat serveis mínims, lamenten les "molèsties" que la vaga pugui ocasionar als gironins. "Demanem col·laboració i comprensió a la ciutadania", conclou el comunicat.

La plantilla de Girona + Neta, per la seva banda, passa la pilota a la teulada de l'equip de govern. "La nostra intenció no és perjudicar els habitants de la ciutat; la responsabilitat de resoldre la situació es troba en mans de l'Ajuntament, que ha de garantir una neteja viària de qualitat", diu el comitè. I hi afegeix: "I això passa per garantir els drets dels treballadors i les treballadores de la ciutat".