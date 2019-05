Girona se suma a la Setmana Internacional dels Mercats

La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona formarà part de la sisena edició de la Setmana Internacional dels Mercats, que tindrà lloc del 17 de maig al 2 de juny. Els mercats de les comarques gironines, amb el suport de la Diputació de Girona, hi participaran per segon any consecutiu, amb el lema «Estimo el meu mercat. El mercat a prop del teu cor: amb la nutrició, la salut i l'esport».

Amb motiu de la campanya internacional «Love your local market», que reuneix més de dinou països d'arreu del món i que arriba a més de quatre mil mercats, els mercats municipals de la demarcació duran a terme activitats sortides del cor, pensant en la salut, l'esport i la nutrició.

Així, els mercats gironins es calcen les vambes per ballar zumba o per fer un triatló; agafen la bicicleta per anar als horts i descobrir els productes que ofereixen o conviden un personal shopper que doni idees i solucions per fer una bona compra, econòmica i saludable, per exemple.

Enguany, la campanya a les terres gironines s'amplia de manera que arriba a vuit dels nou mercats que formen la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona.

Concretament, s'han previst una vintena d'activitats al mercat del Lleó de Girona i als de Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, segons va informar ahir la Diputació de Girona en un comunicat.