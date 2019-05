L'enderroc del Modern comença amb tres setmanes de retard

Les obres d'enderroc de l'antic Cinema Modern de Girona ja han començat. Això sí, tres setmanes més tard del previst perquè el cinema Truffaut, ubicat en aquest espai, estava efectuant el trasllat del seu equipament als Cinemes Albèniz Plaça. L'inici de l'obra estava programat per al 12 d'abril, però fins aquest dilluns els operaris no han pogut entrar a treballar a l'espai.

Les actuacions, que tenen una durada prevista de 18 mesos, tenen com a objectiu convertir l'indret en un pol d'atracció cultural, ja que serà la seu del nou centre d'arts i creació de Girona. Els operaris treballen aquests dies en la retirada de residus banals (brossa i aparells que han quedat antics del cinema). La runa s'evacua pel carrer Nou del Teatre, on hi ha col·locat un contenidor.

Posteriorment, es tiraran a terra les parets que no són de càrrega, s'enderrocarà el fals sostre i es picarà el terra. En una segona fase, es col·locarà l'estructura que permetrà sustentar l'edifici mentre es fan els enderrocs més grans. Així ho explica el cap d'obra del Modern de l'empresa OSG Serveis Grup SLU, Guillem Cullell.

A través d'un concurs públic, l'Ajuntament va adjudicar a aquesta companyia la primera fase de les obres del Modern per un import de 1.801.370 euros. En aquesta primera etapa es rehabilitarà la tercera planta de l'edifici, on s'ubicaran les oficines de gestió del centre d'arts i creació, a més d'una sala plató (d'uns 70 metres quadrats), un laboratori polivalent i sales de reunions. També s'actuarà en els accessos a aquesta planta i es crearà una segona sala de projecció per al Cinema Truffaut.

Aquests primers treballs s'emporten més del 50% del pressupost total, que puja fins als 3,8 milions d'euros, part dels quals es paguen amb fons europeus. La segona fase del projecte inclourà la reforma de la sala principal de l'antic Cinema Modern, ubicada a la primera planta de l'edifici. Les actuacions permetran que la sala esdevingui un escenari complementari del Teatre Municipal (que es preveu destinar a l'àmbit artístic de la dansa). La sala, que es planteja com a espai polivalent, tindrà una capacitat per a 199 persones i una superfície de 221 metres quadrats.



Talls puntuals dels carrers

Tot i que de moment les obres no han requerit el tall de cap carrer, està previst que en determinats moments s'hagi de tallar el trànsit del carrer Nou del Teatre i del Portal Nou. A més, l'accés des del carrer del Portal Nou fins a l'antic Cinema Modern es farà en direcció contrària. L'Ajuntament va explicar fa unes setmanes que des del consistori s'anirà informant puntualment els veïns i veïnes dels canvis de circulació i les afectacions en la mobilitat que puguin comportar les obres.