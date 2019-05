El Ludivers trasllada els seus sis planetes de joc als jardins de la Devesa de Girona

La Devesa serà l'escenari de la sisena edició del Ludivers, el festival del joc i de les cultures de la imaginació. Després de cinc anys a la plaça de l'U d'Octubre del 2017, l'esdeveniment es trasllada aquest 2019 amb l'objectiu "d'oferir als participants i a les famílies un espai més amable i proper de la natura, a més de fomentar el coneixement i el redescobriment d'un dels llocs més importants de la nostra ciutat per practicar activitats de lleure a l'aire lliure", tal com ha explicat la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau.

El Ludivers tindrà lloc enguany del 24 al 26 de maig i mantindrà l'estructura de sis planetes de joc dels altres anys: el planeta Juganer, amb un espai de ludoteca amb jocs de taula moderns, jocs tradicionals, jocs de construcció i jocs de rol; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies i amb un espai de videojocs, realitat virtual i realitat augmentada; el planeta Imaginari, integrat per un espai de lectura familiar i la presentació de contes per part dels seus autors i autores; el planeta Articiència, amb tallers artístics i científics per a totes les edats; el planeta Gastrolúdic, amb tallers gastronòmics, i el Miniplaneta, un espai de joc lliure i espontani per als més petits i petites.

De forma complementària als sis grans espais de joc, enguany es repetiran tant els espectacles paral·lels al festival, amb les companyies Cantem en família, La Bleda i la Fundació Barça i Creu Roja, com les "Ludivers & Talks", que es va fer per primer cop l'any passat. Les xerrades, que es faran a l'Espai Cívic la Rosaleda i seran gratuïtes, versaran sobre els riscos i els beneficis dels videojocs en adolescents, el fet de jugar al carrer, el joc com a eina educativa a les aules i l'atenció a la diversitat a través del joc. Les xerrades es podran seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de Ludivers: @ludiversgirona.

A banda d'aquestes propostes, aquest any s'incorporen novetats com els "Satèl·lits" del festival, amb un aparador work in progress, una activitat per descobrir els jardins de la Devesa, un camí sensorial, una pista d'aventures o un espai de drons; l'espai "Ludivers&Books", que comptarà amb la presentació i signatura de llibres acompanyada d'activitats participatives, i les activitats de l'Especial Podnight, amb propostes de diferents podcasts en directe a partir del vespre.

"El Ludivers és un festival que uneix la família, com a eina d'interacció, i que comença a educar els nostres infants en la cultura en diferents àmbits, des de les noves tecnologies, al joc al carrer passant per la lectura", ha destacat la regidora Eva Palau durant la presentació del festival aquest matí. A l'acte de hi han assistit també el director de Ludus Mundi i codirector del festival, Pau Regincós, i la tècnica del Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, Èrika Andreu.

El festival Ludivers està organitzat per l'Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, i l'entitat Ludus Mundi i hi participen nombroses entitats, associacions i agents privats