Tocs de Vi de Girona tindrà rècord de participants dels cellers de la DO Empordà

Un total de setze cellers de la DO Empordà i una desena de restauradors de la plaça de la Independència de Girona participaran en la setena edició de la fira Tocs de Vi de l'Empordà a Girona, que tindrà lloc del 31 de maig al 2 de juny. Aquesta és la xifra més alta de cellers participants en totes les edicions de l'esdeveniment.

Un any més, la fira també programa tastos en espais singulars de Girona. Enguany, Tocs de Vi incorpora nous espais, entre els quals hi ha dos establiments emblemàtics de la ciutat: la llibreria Geli i la terrassa del cafè L'Arc. La farmàcia de l'antic Hospital de Santa Caterina o el pati de les Magnòlies de la seu del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona són dues noves ubicacions que s'afegeixen també als altres espais ja habituals de l'esdeveniment, com són la torre del General Peralta de la Muralla de Girona, el claustre del monestir de Sant Pere Galligants, la Casa Masó o els Banys Àrabs.

Aquest any, i com a novetat, es farà un tast itinerant anomenat "Els vins de la Girona desconeguda", que anirà a càrrec de Glops d'Història, un projecte integrat per dos arqueòlegs, guies i gestors culturals especialitzats en la història del vi. El tast itinerant recorrerà tres llocs emblemàtics on redescobrir la història de la ciutat a través del vi. Els tastos tindran lloc del dimarts 28 de maig al dissabte 1 de juny. Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha destacat que Tocs de Vi "és un dels esdeveniments que tenen lloc al llarg de l'any a la ciutat que posicionen Girona al món, en aquest cas al costat de la DO Empordà, i que permeten gaudir del patrimoni històric i del producte quilòmetre zero del nostre territori".

A més, la regidora ha subratllat "dos dels nous espais que acolliran tastos de vins i que per mi són emblemàtics, com són la llibreria Geli i el cafè l'Arc, i vull agrair la predisposició de Pere Rodeja i de Glòria Bonaventura, respectivament, per fer-ho possible". Per la seva banda, el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha mostrat la seva satisfacció per l'alt nombre de cellers participants d'aquest any que, segons la seva opinió, "confirma que la fira és un èxit i que cada any va a més i funciona millor".

Tocs de Vi de l'Empordà a Girona està organitzat per la DO Empordà i l'Associació de Bars i Restaurants de la Plaça de la Independència de Girona, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona. La fira atrau cada any més de 10.000 persones a la plaça de la Independència.