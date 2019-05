Vaga d'escombriaires pel desacord en l'augment de sou

Jornada maratoniana per intentar desencallar la negociació del conveni dels treballadors de l'empresa Girona + Neta, amb reunions a la seu de la Generalitat i la mediació d'Inspecció de Treball. Van començar a les nou del matí i passades les deu de la nit es va signar l'acte de desacord que aboca els escombriaires a la vaga indefinida des d'avui mateix, si en tancar aquesta edició no hi ha hagut canvis i reunions imprevistes a la nit. Ahir s'haurien comunicat quins són els serveis mínims que se seguiran i que, de moment, afectaran l'inici de la campanya electoral i l'exposició Temps de Flors.

El principal escull és l'augment de sou. Els representants dels treballadors demanaven un increment d'entre el 2 i el 3% per a tota la plantilla (que afirmen que és el que es recomana per al sector), però amb l'afegitó de dotar també amb un 1,7% extra per als escombriaires que tenen una categoria que requereix un major esforç físic, com ara els peons. Afectava 114 treballadors.

Segons el president del comitè d'empresa, Carles Casellas, l'empresa volia compensar aquest extra reduint l'augment a la resta de la plantilla (fet que suposaria que tindrien una puja del 0,3%). Aquesta proposta no convenç els treballadors, que haurien arribat a plantejar que l'augment als peons es fes en dues anualitats i no de cop. Els escombriaires van celebrar tres assemblees, una per cada torn de treball. Sí que hi havia pacte en temes socials, com ara les jubilacions, però quedaran en paper mullat per la firma del desacord.

Per part de l'Ajuntament - que té el 25% de l'empresa, ja que l'altre part correspon a Fomento de Construcciones y Contratas-, el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, va apuntar que les arques municipals no poden assumir les demandes i va recordar que, tot i la vaga, avui seguiran les converses.