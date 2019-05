Arrenca la 64a edició de Girona, Temps de Flors amb 171 espais

La 64a edició del festival Girona, Temps de Flors va començar sent un petit esdeveniment que es va celebrar al Saló de Descans de l'ajuntament el 1954 i que ara s'ha convertit en un festival internacional que acull gent d'arreu del món. La primera edició es va anomenar Concurso Exposición Provincial de Flores i es va fer al Saló de Descans del Teatre Municipal. Amb els anys el festival va anar creixent gràcies a la implicació de la ciutadania i al teixit social de la ciutat. A partir del 1958 es va fer anual.

L'evolució del festival va viure un punt clau l'any 1979, quan va ser organitzat per primer cop per l'Associació dels Amics de les Flors i dels Jardins. L'any 1983 s'hi va implicar l'Associació d'Amics de la Girona Antiga, que va aconseguir l'obertura de diversos patis i jardins que fins llavors no eren accessibles al públic. El 1992 l'Ajuntament es va implicar en l'organització per a la projecció del festival fins al dia d'avui. El 1994 l'exposició passa a anomenar-se Girona, Temps de Flors.

Gràcies a Temps de Flors, la revista americana National Geographic va escollir Girona com una de les 10 millors destinacions turístiques del món per visitar el 2012.



Projectes florals

El mes de gener les persones que participen a la mostra presenten els seus projectes i el mes de maig comença el muntatge. Enguany es presenten 171 projectes florals en tres categories de participació: 111 exposicions florals en patis, monuments i jardins; 49 exposicions florals urbanes i 11 establiments amb decoració floral.

Aquests projectes es reparteixen en 137 espais per visitar formats per 14 jardins, 13 patis, 71 edificis i monuments i 39 espais urbans. Com a novetat aquest any la mostra incorporarà dos nous espais: el pont del Dimoni i el fossar de la Catedral de Girona. El primer anirà a càrrec de 200 voluntaris del BBVA i el segon, a càrrec de l'Associació de Comerciants i Veïns de Santa Eugènia.

A més, aquest any, Temps de Flors retrà homenatge a tres dels impulsors de la mostra floral que enguany arriba a la 64a edició: Rosa Maria Labayen (presidenta de l'Associació Amics de la Girona Antiga), David Marca (president honorífic de l'Associació Amics de les Flors de Girona) i Josep Tarrés (president de l'Associació Amics dels Jardins Històrics i dels paratges naturals). L'homenatge consistirà en una sèrie d'accions sorpresa.

Aquesta edició els horaris d'obertura d'espais seran de 10 a 22 h cada dia. I es donarà continuïtat a l'open Night, consistent en l'obertura d'espais de 10 a 24 h el dimecres 15 i el dissabte 11 i 18 de maig.

L'accessibilitat també s'ha tingut en compte a l'hora de realitzar dos dels recorreguts: un està pensat per fer-ho amb vehicles motoritzats i l'altre per facilitar l'accés a les persones amb cadira de rodes.



Pla V (de verd)

Enguany es dona continuïtat a aquest projecte d'ampliació de l'itinerari i de recuperació d'espais verds de gran valor natural i patrimonial. S'han habilitat unes zones de descans amb vistes insòlites de la ciutat. Uns espais que conviden a sortir de la Girona més monumental. Durant els dies de la mostra es faran visites guiades per combinar la visita a les intervencions artístiques de land art i a l'entorn natural.

La mostra inclou també el 15è concurs d'aparadorisme i decoració interior, en el qual participen 57 establiments amb l'objectiu d'implicar el comerç local.



L'esclat de la primavera

Una flor que representa l'esclat de la primavera amb tons vermells, grocs i roses il·lustra el cartell de l'edició d'enguany de Girona, Temps de Flors.

L'autora és l'alumna Irina Bertran de l'institut Santiago Sobrequés. L'estudiant va explicar que el cartell plasma «flors que representen una festa i alhora la part més artística del disseny, amb la pintura i una explosió de colors vermellosos com els llapis de l'institut». Aquest 2019 fa deu anys que l'Ajuntament de Girona i l'institut Santiago Sobrequés col·laboren en el projecte del cartell de Girona, Temps de Flors.