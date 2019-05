Consells per gaudir de la mostra

Girona s'omple de flors i de gent durant els dies de la fira més esperada i coneguda de la ciutat. Durant aquests dies hi ha molta activitat i moviment i s'espera que l'esdeveniment rebi visitants d'arreu del món.

Les millors opcions per arribar a la ciutat són venir amb tren (si sou de fora de Girona) i anar a peu pels desplaçaments interns. A més durant els dies de la mostra Renfe ofereix promocions de fins al 70% de descompte en l'AVE amb origen o destí a Girona. També amplia l'oferta d'AVE entre Barcelona i Girona i oferirà fins a 100.000 places en Rodalies de Catalunya entre el dia 11 i el 19 de maig amb més de 50 serveis diaris als serveis regionals R11 (Barcelona Sants - Portbou) i R61 (l'Hospitalet de Llobregat - Figueres).

Si preferiu desplaçar-vos amb cotxe és aconsellable (i probablement la solució més ràpida) aparcar als afores de la ciutat per la zona de Fontajau, parc del Migdia, zona de l'Hipercor o Montilivi. També podeu optar pels principals aparcaments cèntrics i gratuïts de la Copa (al costat de la Devesa), davant de la Guàrdia Civil, Pedret, Montjuïc o els cinemes Ocine. L'altra alternativa és la d'utilitzar els aparcaments de pagament.

També us recomanem que vingueu amb calçat i roba còmoda donat que el recorregut per espais florals es fa a peu. Si voleu tastar els menús especials #gastroflors per a l'ocasió reserveu taula prèviament. Aquest any hi participen 27 establiments de restauració i oci nocturn adherits a l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració. Temps de Flors comptarà amb més de 100 espais, us recomanem que obtingueu un mapa i decidiu prèviament la vostra ruta. Trobareu plànols a l'Oficina de Turisme, al Punt de Benvinguda, a l'ajuntament de Girona i a diversos punts del recorregut al Barri Vell.

De forma especial durant la fira l'Ajuntament també ha decidit ampliar l'horari habitual de la línia 7 d'autobús, que també circularà els dissabtes i diumenges. Tot i que els diumenges 12 i 19 de maig només circularà entre la plaça del Poeta Marquina i la plaça de Sant Domènec. Aquesta línia té les principals parades per visitar els espais del Barri Vell i el cost del bitllet senzill és d'1,40 ?.



Visites guiades

Per tots aquells més curiosos, durant la fira també s'ofereixen visites guiades per descobrir els punts principals de l'itinerari, en les quals també s'explicarà la història i el patrimoni monumental de la ciutat. S'ofereixen tres tipus de rutes: les especials «Girona, Temps de Flors» per un cost de 15 ? per persona, en la qual es passa pels principals espais històrics i punts florals ; «GironaWalks» per un cost de 12 ? per persona, en la qual el recorregut passa pels racons més emblemàtics del Barri Vell de Girona per descobrir la ciutat i els seus llocs més representatius, i visites al projecte «La Vora» i a les intervencions artístiques d'Art i Gavarres.