Crida a aprofitar «els valors d'Europa» per resoldre els conflictes dins el si de la UE

L'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Generalitat van celebrar un any més de forma conjunta el Dia d'Europa a la ciutat amb un acte institucional commemoratiu al Saló de Descans del Teatre Municipal. Durant l'acte, l'alcaldessa Marta Madrenas, el vicepresident de la Diputació, Fermí Santamaria i el representant de la Generalitat, Albert Ballesta, van llegir conjuntament el manifest institucional de la jornada, en què es van posar en relleu els reptes actuals de la Unió Europea i es va destacar que «a banda de tots aquests reptes, els europeus tenim moltes coses en comú que de ben segur ens uneixen: és en aquests escenaris que hem d'insistir a destacar els avantatges d'una Europa unida i exigir que tots els conflictes dins el si de la Unió Europea es resolguin d'acord amb els valors que la defineixen».

En el marc de la commemoració de l'efemèride, es va explicar també el projecte guanyador de la Beca Premi d'Europa 2018, impulsada per l'Ajuntament: @Volta_a_Europa, de l'Institut Santa Eugènia, a través de la qual s'ha treballat de forma transversal amb matèries amb l'objectiu d'afavorir el coneixement d'Europa i les seves institucions, així com promoure el treball en equip i el pensament crític de l'alumnat, fomentant la tolerància i el respecte davant la diversitat cultural, lingüística i religiosa. L'acte va comptar també amb la presentació de la iniciativa per a la inclusió de la sardana en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que va anar a càrrec del coordinador de la proposta, Josep Clavé. El grup de l'Escola de Cobla del Conservatori de Música Isaac Albéniz, dirigits pel professor Francesc Cassú, va interpretat la sardana Europa, de Josep Prenafeta. Per cloure l'acte, es va projectar l'audiovisual Esculpint Europa, de l'Associació Amics de la UNESCO.