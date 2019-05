Desconvocada la vaga d'escombraries

La plantilla de Girona + Neta ha ratificat el preacord al qual han arribat direcció i comitè, cosa que desconvoca oficialment la vaga en la recollida d'escombraries a la ciutat. El pacte ha rebut l'aval d'una àmplia majoria dels treballadors que han assistit a l'assemblea; en concret, el 85%.

Dels 141 empleats de Girona + Neta que han votat, 121 ho han fet a favor de desconvocar l'aturada i tan sols disset hi han votat en contra. També hi ha hagut dos vots nuls i una abstenció. L'acord entre la direcció i el comitè (format per la UGT, CCOO i la CGT) inclou un augment de sou lineal del 5% en dos anys per a tota la plantilla.

A més, també contempla un plus de l'1,8% per als operaris que netegen els carrers (la meitat del qual s'aplicarà quan es tanqui el nou conveni). Demà a les sis del matí s'hauran retirat les deixalles i cartrons que hi ha acumulats en algunes voreres i al voltant de contenidors. Just poques hores abans que comenci la mostra 'Girona, Temps de Flors', que cada any atrau milers de visitants a la ciutat.