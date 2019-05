Girona retreu als escombriaires haver hagut de negociar "sota pressió"

El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat de Girona, Eduard Berloso, ha retret als escombriaires haver hagut de negociar l'acord per posar fi a la vaga "sota la pressió del temps", conscients que aquest mateix dissabte s'inaugura la 64a edició de la mostra 'Temps de Flors'.

Berloso també ha lamentat que, precisament, la plantilla de Girona + Neta aprofiti la proximitat de l'esdeveniment –perquè no és la primera vegada que passa- per escalar la intensitat de les reivindicacions. Tot i això, el vicealcalde creu que s'ha tancat "un molt bon acord" per als treballadors, que de retruc desencalla el nou conveni col·lectiu (que tindrà vigència fins a finals del 2020). Ara, l'acord haurà de ratificar-se al ple, però això ja es farà amb el consistori que surti de les municipals.

Eduard Berloso ha recordat que les negociacions per al nou conveni col·lectiu de Girona + Neta feia mesos que duraven entre direcció i comitè. De fet, la vigència de l'anterior va acabar-se a finals d'any, i durant aquest temps les converses s'havien fet entre les dues parts. El consistori (que té el 25% de l'empresa mixta) hi va intervenir ara fa poc, quan ja hi havia convocada la vaga indefinida.

El vicealcalde ha dit que els hauria agradat que les converses s'haguessin fet "sense la pressió del temps", en referència al fet que l'aturada es va convocar a les portes del 'Girona, Temps de Flors' (la mostra de muntatges que cada any atreu milers de visitants a la ciutat). "Però l'estil de negociació que té la plantilla és apurar fins a les darreres dates", ha lamentat Berloso, recordant que no era el primer cop que això passava.

El vicealcalde també ha rebutjat les crítiques d'altres partits, acusant l'equip de govern d'haver intervingut tard en el conflicte. "Com a govern gestionem diner públic, i això suposa un plus de responsabilitat afegida", ha afirmat Eduard Berloso.

Més enllà d'això, però, el regidor de Sostenibilitat també creu que s'ha tancat "un molt bon acord", que ara es plasmarà en el nou conveni col·lectiu. Berloso ha dit que l'increment lineal de sous del 5% en dos anys –ells partien d'un 4%- i el plus que percebran els operaris que netegen els carrers són millores que corresponien "per justícia".



El nou conveni, per ple

El nou conveni col·lectiu de Girona + Neta, que recollirà aquests increments salarials, ara haurà de passar per ple. Tot i que dilluns vinent hi ha convocat el darrer del mandat, aquest punt no serà a l'ordre del dia (perquè el temps no ho permet) i ja l'haurà d'aprovar el nou consistori que surti de les urnes. El nou conveni tindrà vigència fins a finals del 2020.

Ara, un cop s'ha aixecat la vaga, durant les properes hores es farà una neteja intensiva perquè demà a les sis del matí tots els carrers de Girona estiguin nets i sense escombraries. Això obligarà a mobilitzar més personal de Girona + Neta, però aquest punt també s'ha recollit al pacte que han signat comitè i direcció (i que s'ha rubricat ja entrada la matinada).

Berloso ha dit també que, mentre ha durat el conflicte, els preocupava "l'angoixa" que la vaga ha suposat als gironins. "No estem acostumats a veure abocaments per la ciutat", ha conclòs el vicealcalde.