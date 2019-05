Munts de deixalles s'acumulen als carrers en un sol dia de vaga

Els carrers de Girona van despertar amb munts d'escombraries al voltant de les zones de contenidors i les papereres vessaven de brossa. La vaga dels treballadors del servei de neteja havien iniciat una vaga indefinida a partir de les dotze de la nit i, per tant, els camions ja no van sortir a fer les habituals rutes per bolcar les deixalles dels contenidors que poques hores abans havien anat introduint els veïns. En molts punts, al matí ja es veien pilons de deixalles sobre les voreres o envaint l'asfalt.

Sempre hi haurà aquells incívics permanents que per la mandra havien deixat la bossa a fora sense mirar si l'interior estava ple o buit. O els que, mandrosos, no volen caminar algunes desenes de metres fins als punts de recollida i deixen una bossa plena en una paperera. Una sola bossa ja és un tap. En aquesta ocasió però, els escombraires ja no van passar a buidar les papereres ni a recollir el que hi havia abandonat a l'entorn dels contenidors. Només el que marcaven estricament els serveis mínims.

Mentrestant, a la seu de la Generalitat a Girona, hi havia negociacions entre les parts, sempre amb el servei de mediació laboral del Departament fent de mitjancer i amb ofertes i contraofertes entre les diferents bandes.

Vistes aquestes imatges, l'Ajuntament va decidir fer dos comunicats públics. En el primer, demanava «a la ciutadania, en general, i als comerços i establiments, en particular, per tal que facin el possible per reduir la generació de residus mentre duri la vaga i que, els que generin, els mantinguin dins dels seus domicilis o establiments, dins del possible, fins que el servei es pugui reprendre amb normalitat». Al mateix temps, lamentava les molèsties que aquesta situació pot generar i demanem col·laboració i comprensió a la ciutadania. En el segon comunicat, exposava que les converses entre els representants de l'empresa mixta Girona + Neta i els treballadors seguien i que l'Ajuntament (que té un 25% de la propietat ja que l'altra 75% és de fomento de Construcciones y Contratas) hi era present. I esperava que s'arribés a un acord avui mateix.

A la seu de la Generalitat, continuaven les converses. Les dues parts es mostraven sempre optimistes amb les seves propostes, que intentaven guardar amb cautela però que tenien a veure amb millores salarials (entre un 2 i un 3%), accentuades en categories com els peons (un 1,7% extra), i temes socials sobre la jubilació, la igualtat o la repercussió de les baixes.



Per decidir

Era la segona jornada maratoniana, després que el dimecres haguessin estat reunints des de les nou del matí fins quasi les deu del vespre. Va ser la manca d'acord d'aquell dia el que va abocar a l'inici de la vaga. Ahir, en tancar aquesta edició, les converses seguien. Però tot i el que s'hagués pogut decidir, encara caldria la ratificació de l'assemblea de treballadors (una de general o tres, si se'n fa una per cada torn de treball) per ratificar els possibles punts d'acord.