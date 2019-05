Preacord per desconvocar la vaga d'escombraries de Girona

El comitè i la direcció de Girona + Neta han arribat a un preacord per desconvocar la vaga indefinida en la recollida d'escombraries. Les negociacions entre les dues parts s'han allargat fins ben avançada la matinada i l'entesa ha arribat cap a dos quarts de quatre de la nit. De moment, no han transcendit els detalls del preacord, que ara l'assemblea de treballadors haurà de ratificar. La vaga dels treballadors de Girona + Neta va començar la mitjanit de dimecres a dijous i ja s'ha fet visible en diversos punts de la ciutat (amb deixalles acumulades al costat de contenidors i cartrons a l'exterior dels comerços). Si la plantilla avala el pacte entre direcció i comitè, la vaga s'aixecarà a les portes que comenci el 'Girona, Temps de Flors' (l'esdeveniment floral que cada any atrau milers de visitants a la ciutat).

La plantilla de Girona + Neta va decidir fer vaga després que les negociacions amb la direcció portessin mesos enquistades. A més d'un increment de sou d'entre el 2 i el 3%, el comitè també reclamava un plus específic de l'1,7% per als operaris que netegen els carrers (els que van amb escombra i carretó). Són 114 dels 166 treballadors que Girona + Neta té en plantilla.

La vaga va començar la mitjanit de dimecres a dijous. I durant tot ahir, les parts van tornar a reunir-se per intentar tancar un preacord. La trobada va ser maratoniana i es va allargar fins passada la matinada. Però a dos quarts de quatre de la nit comitè i direcció de Girona + Neta han arribat a un pacte.



Votació a l'assemblea

Perquè sigui ferm, però, i es desconvoqui la vaga, ara cal que el ratifiqui l'assemblea de treballadors. Si la plantilla l'avala, això permetrà aixecar l'aturada a les portes que comenci el 'Girona, Temps de Flors' (l'exposició de muntatges florals que cada any atrau milers de visitants a la ciutat per aquestes dates).

Girona + Neta és l'empresa mixta que s'encarrega de la recollida de deixalles i la neteja dels carrers a la ciutat. Està formada en un 75% per FCC i el 25% restant és municipal.