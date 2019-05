Què hi feia una "aranya" gegant per Girona?

Una «aranya» de grans dimensions s'ha passejat avui al matí per Jaume I a Girona, davant la mirada dels vianants. Es tracta d'una escultura cinètica guanyadora del Premi Talent Emergent dins dels Premis Nacionals d'Artesania del Consorci de Comerç d'Artesania i Moda de Catalunya. És el projecte de fi de carrera de Pau Jurado i Llorenç Guàrdia, exalumnes de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques Pau Gargallo de Badalona. La seva voluntat és crear una companyia artística. Es mou com amb l'enginy d'una de les persones que hi ha a l'interior i fa sorolls amb una botzina. Eren aquí per la inauguració de l'exposició Premis Nacionals d'Artesania 2017-2018 a l'Espai Santa Caterina de la Generalitat, on van ser uns dels premiats. L'Exposició es podrà veure fins el 29 de juny.