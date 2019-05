Un centenar d'antifeixistes reben Ortega Smith amb una cassolada en l'acte de Vox a Salt

Un centenar de militants antifeixistes s'han concentrat davant al costat del Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt (Gironès) per protestar contra l'acte que Vox hi celebra aquest dissabte, i en el que hi participa el secretari general del partit, Javier Ortega Smith. Els manifestants han fet sonar cassoles en l'arribada del polític i de la resta de persones que acudien a l'acte, i han onejat estelades i lluït pancartes.

Ortega Smith ha carregat contra els manifestants a qui ha titllat de "camises negres dels colpistes" i ha demanat que el 26 de maig se'ls "faci fora" de les institucions. Tot plegat enmig d'un fort dispositiu de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra que han custodiat les dues entrades per evitar enfrontaments.

El segon acte que Vox ha decidit celebrar al costat del recinte de la Coma-Cros de Salt ha tingut una nova resposta dels antifeixistes. En aquest cas, però, han estat menys que la primera vegada i la convocatòria demanava portar objectes que fessin soroll.

Per això, molts dels assistents han acompanyat l'altaveu que portaven amb cassoles. Tot plegat, per fer el màxim soroll possible i torpedinar així l'acte que el partit d'ultradreta tenia previst fer a dins del Centre d'Arts Escèniques El Canal.

El centenar de manifestants, però, s'han trobat amb una forta presència policial. En concret més d'una desena d'unitats dels Mossos d'Esquadra entre les quals diverses de la Brigada Mòbil. Els agents han custodiat els dos accessos al recinte, per evitar enfrontaments entre els partidaris de Vox que entraven en comptagotes, i els manifestants.

Però el soroll s'ha tornat més ensordidor quan ha aparegut el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, que ha arribat amb més de mitja hora de retard de l'horari que s'havia previst.

Ha estat quan Ortega Smith que s'ha elevat més el to de la protesta, sempre controlada pels Mossos d'Esquadra. El polític d'ultradreta ha lamentat els insults i el soroll dels manifestants a qui ha considerat "feixistes totalitaris".

"Aquestes veus que escolten són les mateixes dels camises negres dels qui han donat un cop d'estat a Catalunya i que ara mateix es troben asseguts al Tribunal Suprem, jutjats per delictes tan greus com la rebel·lió, la sedició o la desobediència".



Lamenten la decisió del Suprem



Ortega Smith ha carregat contra la postura que va mostrar el Tribunal Suprem que no veia problemes en què Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín puguin ser escollits eurodiputats.

"Estem absolutament en contra que una persona que està processada per delictes tan greus pugui ser càrrec públic o exercir-lo. No estic dient res que no es pugui entendre en qualsevol lloc del món", ha assenyalat Ortega Smith.

El secretari general de Vox també ha aclarit que no van considerar necessari suspendre cap dels actes que el partit tenia convocats per la mort de l'exdirigent socialista Afredo Pérez Rubalcaba. "Ja vam fer arribar les condolences i no vam creure necessari desconvocar", ha reblat.