Els escombriaires comencen a recollir les deixalles de la vaga

Oficialment la vaga va durar poc més d'un dia i mig, però les deixalles es van acumular en molts punts de la ciutat de Girona per l'inici de la vaga indefinida dels treballadors de la neteja. Feia mesos que es negociava però l'acord va haver d'arribar a corre-cuita aquesta setmana. La vaga havia començat la mitja nit de dimecres a dijous.

Al llarg del dijous, la brossa va començar a amuntegar-se als contenidors i a les papereres i divendres, a les quatre de la matinada, les dues parts van arribar a un preacord.

Aquest divendres, a la una del migdia, en una assemblea de treballadors, es va ratificar el pacte i a la tarda ja es van començar a recollir totes les deixalles. Van votar-hi a favor el 85% dels 141 operaris presents. N'hi va haver 121 que van votar a favor de desconvocar l'aturada i tan sols disset hi van votar en contra. També hi va haver dos vots nuls i una abstenció. Tot plegat haurà de ser ratificat en un ple municipal. Ho farà, però, el nou plenari que surti de les eleccions.



Els acords assolits

L'acord al qual s'ha arribat contempla que la plantilla de l'empresa mixta Girona + Neta tindrà un augment salarial del 2,25% aquest any i del 2,75% l'any vinent. A més a més, els 114 peons i peons especialistes que hi ha veuran incrementat el seu complement per ser una categoria amb major esforç físic, ja que passarà dels 50 euros mensuals als cent euros. Aquest augment s'anirà implementant en tres anys. Un 25% es farà el primer any, un 25% més el segon any i el 50% restant en la tercera anualitat.

També hi ha millores en l'àmbit social. Entre aquestes destaquen l'admissió de les jubilacions parcials anticipades si es compleixen un seguit de requisits, com ara portar vint anys a l'empresa. També hi ha modificacions que afecten a les promocions internes, als períodes en què es poden fer vacances i aspectes vinculats a la conciliació familiar. A més, a partir del proper contracte, per a les revisions ja no es tindrà en compte l'IPC estatal, sinó l'IPC català. Es tracta d'una petició feta expressament pel comitè, segons van ressaltar.

El president del comitè d'empresa, Carles Casellas, va voler agrair al servei de mediació la seva tasca, que s'ha allargat durant dues jornades maratonianes. També va agrair als ciutadans «la comprensió» que han tingut per les molèsties causades per la vaga. I va voler deixar clar que ells no havien buscat fer coincidir les proptestes amb Temps de Flors o les eleccions. Va recordar que, per renovar el conveni, calia denunciar-lo abans d'acabar l'any i que així ho van fer, i que aleshores van iniciar reunions setmanals amb l'empresa, a partir del gener. Al seu parer, en quatre mesos n'hi havia més que suficient per haver arribat a un acord.

Quan les negociacions no avançaven, els treballadors van iniciar les reivindicacions amb protestes públiques i van anunciar la seva intenció de fer vaga perquè consideraven que les converses estaven «encallades».



«La pressió del temps»

Un cop assolit l'acord, el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, va retreure als escombriaires haver hagut de negociar l'acord per posar fi a la vaga «sota la pressió del temps», conscients que aquest mateix dissabte s'inaugura la 64a edició de la mostra Temps de Flors. Berloso també va lamentar que, precisament, la plantilla de Girona + Neta aprofités la proximitat de l'esdeveniment per escalar la intensitat de les reivindicacions. Tot i això, el vicealcalde creu que s'ha tancat «un molt bon acord» per als treballadors, que de retruc desencalla el nou conveni col·lectiu (que tindrà vigència fins a finals del 2020).

Eduard Berloso va recordar que les negociacions per al nou conveni col·lectiu de Girona + Neta feia mesos que duraven entre direcció i comitè. De fet, la vigència de l'anterior va acabar-se a finals d'any, i durant aquest temps les converses s'havien fet entre les dues parts. El Consistori (que té el 25% de l'empresa mixta) hi va intervenir ara fa poc, quan ja hi havia convocada la vaga indefinida.

El vicealcalde va apuntar que els hauria agradat que les converses s'haguessin fet «sense la pressió del temps», en referència al fet que l'aturada es va convocar a les portes de Temps de Flors. «Però l'estil de negociació que té la plantilla és apurar fins a les darreres dates», ha lamentat Berloso, i va recordar que no era el primer cop que això passava.

El vicealcalde també va rebutjar les crítiques d'altres partits, que acusaven l'equip de govern d'haver intervingut tard en el conflicte. «Com a govern gestionem diner públic, i això suposa un plus de responsabilitat afegida», va afirmar Eduard Berloso.

Més enllà d'això, però, el regidor de Sostenibilitat també creu que s'ha tancat «un molt bon acord», que ara es plasmarà en el nou conveni col·lectiu.