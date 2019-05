Girona instal·la onze minideixalleries per llençar-hi set tipus de petits residus

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat recentment onze minideixalleries repartides per diferents punts estratègics de la ciutat. Estan pensades per desfer-se de molts residus que habitualment es guarden en els calaixos de casa, es llencen a la paperera, als cubells domèstics de la brossa o s'acaben portant en alguna deixalleria allunyada de casa. S'hi poden dipositar miniresidus com CDs i DVDs, cartutxos per a impressora, piles, bateries, maquinetes d'afaitar, aparells elèctrics i electrònics de petit format i bombetes LED de baix consum.

Estan a la plaça Catalunya, a la plaça reina sibil·la, a la plaça Miquel Santaló, a la Gran Via de Jaume I, a la plaça Marquès de Camps, a la ronda Ferran Puig, al carrer Cristòfol Grober, davant de la biblioteca Antònia Adroher, a la plaça Joan Brossa, a la plaça d'Europa, a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i Migdia i a la plaça dels plaça dels Països Catalans.

Les minideixalleries estan adaptades a l'entorn urbà i disposen de 7 dipòsits independents per a l'emmagatzematge de diferents tipus de residus de petit format i disposen de panells per a la inserció de campanyes publicitàries, que permeten el finançament del servei. De moment, hi ha anuncis municipals.