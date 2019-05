Milers de flors i visitants omplen els carrers de Girona per Temps de Flors

Milers de flors omplen des d'aquest dissabte el centre de Girona, en la 64ena edició de Temps de Flors. Com era d'esperar milers de persones vingudes d'arreu s'han acostat en aquest certamen i han format llargues cues en els llocs més concorreguts, com els Banys Àrabs, Les Serraïnes o la Catedral, on a les onze del matí s'ha inaugurat oficialment Girona Temps de Flors.

Les escaldes de la Catedral de Girona decorades · ACN

Bona part dels assistents són de comarques properes i d'arreu de Catalunya, però també s'han acostat molts turistes francesos i d'altres països d'Europa, Amèrica o l'Àsia. Entre els visitants que no s'han volgut perdre aquesta edició hi ha la Maria Victòria Sánchez i la Roser Coll que asseguren que els ha encantat, si bé reconeixen que preferirien que "hi hagués més flor" i descentralitzar el certamen més enllà del Barri Vell i el Mercadal.