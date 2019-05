La inversió en obres privades a Girona es dispara i es multiplica per tres en un any

Els diners destinats a obres privades (des de rehabilitacions d'habitatges o reformes de locals i negocis fins a noves edificacions) es va disparar i multiplicar per tres a la ciutat de Girona l'any 2018 respecte a l'any anterior. Hi tenen a veure la posada en marxa d'algunes grans obres i del desenvolupament d'alguns sectors de la ciutat on encara es podia «créixer». Això ha provocat que es tornin a veure grues i excavadores i que en alguns solars on les plantes havien crescut molts metres, hi han aparegut cartells que indiquen l'inici d'uns treballs de construcció.

L'any 2018 aquests permisos de construcció van suposar una inversió global per part dels privats de més de 175 milions, quan dotze mesos abans, havien sumat un total de 56,5 milions. La diferència suposa un salt molt gran si es compara amb anys anteriors, on els increments eren molt menors. L'any 2016, per exemple, la suma dels pressupostos havia estat de 49,5 milions i el 2015 es van quedar en 31,5 milions.

En aquest espectacular increment de la darrera anualitat hi tenen a veure, entre d'altres, algunes grans operacions urbanístiques com l'ampliació del Corte Inglés, l'inici de les obres de la Clínica Girona o les noves grans superfícies comercials a l'Avellaneda i al Parador del Güell, entre l'escola Maristes i les hortes de Santa Eugènia. També les primeres promocions d'habitatges al sector del Pla de Baix Domeny, on feia catorze anys que hi havia fets els carrers i els serveis, però no hi havia cap edifici, a més d'altres promocions en diferents punts de la ciutat.

La gran diferència en la suma dels pressupostos es deu sobretot als grans projectes. En un any, han passat de 46,5 milions a 164,5 milions, quan la diferència de llicències atorgades en dotze mesos té un salt de només 89 d'obres majors.

Les obres menors, en canvi, tenen un increment de 84 projectes però pràcticament no comporten cap variació pel que fa al global d'inversió, ja que es mantenen els 6,3 milions amb una puja de només uns 40.000 euros. Sí que es registra un increment un pèl més notable pel que fa a les obres que tant sols requereixen d'una comunicació a l'administració que creix de 3,6 milions l'any 2017 a 4,4 milions l'any 2018 amb 97 comunicacions més entre un any i altre.

En l'àmbit global, a la ciutat de Girona es van concedir 2.115 permisos d'0bra major o menor o es va rebre la comunicació de l'inici d'uns treballs. L'any 2017 havien estat 1.845, una xifra que no dista molt d'any anteriors, quan se'n van registrar 1.724 l'any 2016 o 1.716 l'any 2015.

Si s'examina l'evolució de les llicències concedides, es pot observar que totes les tipologies de permís de construcció tenen un increment similar. Les obres majors passen en un any de 350 a 439. Els dos anys anteriors havien estat 349 (any 2016) i 328 (2015). Les obres menors, pugen de 452 a 536 i les que tan sols requereixen la comunicació tenen un augment de 1.043 a 1.140.