Uns 300 infants fan de paradistes per un dia al Mercat del Lleó

Aquest matí uns 300 nens i nenes de les escoles de Girona han venut al Mercat del Lleó els productes dels horts escolars que han cultivat al llarg del curs als seus centres educatius, com en els darrers anys. Els infants s'han col·locat al costat dels pagesos i pageses i han atès la ciutadania com qualsevol paradista. A banda de la venda de verdures i hortalisses a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, l'alumnat ha aprofitat l'activitat per visitar el mercat cobert i per portar a terme diverses iniciatives preparades amb la col·laboració d'Enginyeria Sense Fronteres.

Enguany, han participat en la iniciativa un total de dotze centres educatius de la ciutat, amb 16 grups classe de primària i secundària: l'escola Eiximenis, l'escola d'educació especial Font de l'Abella, l'escola Àgora, l'escola Sagrada Família, l'escola Carme Auguet, l'escola El Bosc de la Pabordia, l'escola Montfalgars, l'escola Joan Bruguera, l'escola Domeny, l'institut Carles Rahola, l'institut Vicens Vives i l'escola Nou de Quart.

El projecte de suport als horts de les escoles de la ciutat va començar l'any 2008 impulsat per l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu d'introduir l'alumnat en el món de l'horticultura i facilitar que totes les escoles puguin tenir un hort. També proporciona formació al professorat en la gestió de l'hort ecològic de cada centre i sensibilitza les persones participants en favor d'una cultura agrària més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Els nens i nenes aprenen a conrear la terra, coneixen les diferents verdures i hortalisses que s'hi poden plantar i saben quin és el moment més adequat per recollir-les i consumir-les. A més, des del curs passat, la iniciativa té també una voluntat integradora gràcies al projecte "Aprendre a l'hort de l'escola", que preveu la col·laboració dels treballadors i treballadores de la Fundació Drissa i de la gent gran voluntària de la Fundació Bancària La Caixa en els horts escolars.

En un comunicat de l'Ajuntament, es recorda que Girona, com a ciutat educadora, promou de manera activa l'educació per la salut i la participació de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible, i el projecte d'horts escolars i la venda de productes al mercat en són un bon exemple.