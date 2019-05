Matamala: "He acceptat ser senador per tenir immunitat"

El senador electe de JxCat Josep Maria 'Jami' Matamala ha assegurat que no tenia cap ganes d'accedir a l'acta, però que ho ha acceptat per "tenir immunitat" ja que a Espanya "no hi ha justícia". Matamala, de fet, assegura que no sap quina és ara per ara la seva situació jurídica.

"De por en tenim tots, perquè poden fer allò que els doni la gana; però no he vingut camuflat, he aterrat a l'aeroport i no ha passat res, com esperàvem", ha dit. Jami Matamala, a qui unes 300 persones han rebut aquest vespre a Girona, també ha subratllat que l'acta d'eurodiputat "que busquen" Puigdemont, Comín i Serret els "obrirà moltes més portes" a l'hora d'internacionalitzar la causa catalana.

"Afortunadament, Europa veu què passa; allà tenim espais de llibertat", ha subratllat el senador i home de confiança de Puigdemont. Sobre l'expresident, Matamala ha dit que està "fort" i l'ha definit com "un superdotat" i un "líder europeu".