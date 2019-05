Ple de Girona emotiu amb comiats, agraïments i de record a Puigdemont

Ple de comiat a l'ajuntament de Girona, on els regidors els diferents grups que no continuaran perquè no són a cap candidatura municipal gironina van poder acomiadar-se, amb certa emoció i molts agraïments. Des d'ERC i CiU, van tenir un record per als «presos polítics» i per als «exiliats» i per qui va ser alcalde a l'inici del mandat: Carles Puigdemont.

Per ordre de formacions de menys a més vots, Manuel Vázquez (Cs) va indicar que la màxima «en política no s'hi va a fer amics» no era certa. Manuel Martín (PSC) va exposar que s'acomiadava «envoltat d'amics». Quim Rodríguez (PSC) va recordar Alfredo Pérez Rubalcaba i va demanar que el futur govern tingui en compte els pobles de l'àrea urbana. Ell serà el candidat socialista a Sarrià. Elisabet Riera (PSC) va apuntar que havia estat «un privilegi» treballar per la ciutat».

Toni Granados (CUP) es va definir com a sindicalista i trotskista, va demanar que es miri en favor de les treballadores de l'empresa Eulen i va apuntar, en broma, que potser no és de parlar molt però que havia estat com «la sorra a la sabata, que dona pel sac». Ester Costa (CUP) va agrair que haguessin estat al seu costat en un moment molt dur de la seva vida i va admetre que no li apassionava dir «adeu».

Rosa Maria Jaume (ERC-MES), que va entrar fa un mes per la marxa de Martí Terés, va explicar que havia estat una experiència «curtíssima» però que havia estat un «honor» formar part del ple, per tot el que representa. Va alegrar-se que el defensor de la ciutania, Ramon Llorente, ja estigués bé -al mig del darrer ple va tenir un infart- i va tenir un record per als «presos polítics» i els «exiliats». Maria Mercè Roca (ERC) va dir, com fa quatre anys, que «treballar per als altres és el millor que es pot fer».

Pep Pujols (CiU) va mostrar-se satisfet per haver aportat el seu «granet de sorra» a la ciutat des de l'àrea d'Educació i Esports. Narcís Sastre (CiU) va etzibar que havia pogut comprovar que en política «ni tot està per fer ni tot és possible i que em perdoni Miquel Martí i Pol». Cristòbal Sánchez (CiU) va agrair que Puigdemont li hagués permés treballar pels barris, sobretot per Font de la Pólvora. Joan Alcalà (CiU) va demanar que «Puigdemont pugui tornar a casa ben aviat» i va dir que Madrenas «mereix poder desenvolupar el seu propi projecte».

També van parlar alguns dels portaveus en nom del grup municipal. Concepció Veray (PPC) va recordar que al llarg del mandat hi ha hagut tres alcaldes o alcaldesses i que això ha de fer valorar el «compromís» de cadascú amb la ciutat. Va dir que a l'inici hi havia hagut «tensió» amb algun regidor però que ara hi havia «cordialitat». Laia Pèlach (CUP) va detallar que havia estat una etapa d'aprenentatge i que esperaven seguir «amb il·lusió i ganes de servir». Carles Ribas (CiU) va tenir un «record al president legítim que està a l'exili» i va valorar el «pas endavant» de Madrenas.

Finalment, l'alcaldessa, Marta Madrenas (CiU), va explicar que s'estaven vivint «un moments molt complexos que no s'haurien d'estar vivint». Va recordar que a la seva cadira hi havia hagut «un home, un amic» que va titllar de «president legítim» que ara «està molt lluny d'aquí i de la família». Va dir que durant el mandat hi ha hagut molts moments d'«humanisme» amb naixements i morts, i va lamentar que aquest humanisme no l'hagués tingut tothom «amb el nostre amic». Madrenas també va agrair «el compromís» de tots els grups a l'hora de fer avançar la ciutat i els va dir que poden estar «satisfets» perquè Girona ara «és millor».