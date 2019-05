Posen en funcionament un parc de salut públic a la Devesa de Girona

L'Ajuntament de Girona instal·larà aquesta setmana un parc de salut públic al camp de Mart del parc de la Devesa. L'espai ocuparà una superfície aproximada de 300 metres quadrats i disposarà de tretze elements de salut, en els quals persones usuàries podran treballar grups musculars diversos.

L'objectiu principal del projecte és oferir diferents aparells de salut per facilitar la pràctica de l'activitat física a l'aire lliure i, de forma particular, permetrà millorar la capacitat cardiovascular i respiratòria, l'agilitat, la flexibilitat i la coordinació de moviments, a més d'enfortir i tonificar la musculatura de les persones que el facin servir.

Aquest va ser un dels projectes més votats pels veïns i veïnes del barri de la Devesa – Güell en els pressupostos participats del 2017 i del 2018. El cost total de l'actuació ha estat de 17.031,67 euros (IVA inclòs), dels quals una part (9.294,97 euros) s'han finançat amb l'import corresponent dels pressupostos participats. L'empresa Benito Urban ha estat l'adjudicatària del servei.

El parc de salut urbà està adreçat a persones majors de 14 anys i, en especial, a persones adultes i gent gran. Alguns dels elements que s'han instal·lat són inclusius i podran ser utilitzats per part de persones amb diversitat funcional. Als inicis de la seva posada en funcionament, hi haurà la presència puntual de monitoratge a l'espai per assessorar sobre l'ús de cadascun dels elements.