L'AMPA de la llar d'infants de Montjuïc denuncia que el centre es troba sota mínims

La llar d'infants Sant Ramon Nonat del barri de Montjuïc, a Girona, es troba en una situació límit per la falta d'educadors que té treballant a dia d'avui. Des de l'AMPA han detallat que la setmana passada, una de les educadores va agafar la baixa i aquesta setmana una altra ha demanat un permís per una malaltia d'un familiar. Això ha comportat que la llar d'infants hagi hagut de reagrupar alguns grups de nens. Segons la presidenta de l'AMPA, Andrea Soldevilla, el Departament d'Educació va anunciar a la direcció del centre que els pertocava un substitut, però el dimarts els van comunicar que no hi havia pressupost per contractar-lo. Davant d'això, aquesta setmana els pares han començat a anar al centre de forma voluntària per explicar contes i fer tallers com a mesura de reforç.

L'Associació de Mares i Pares (AMPA) de la llar d'infants Sant Ramon Nonat ha denunciat la falta de personal al centre del barri de Montjuïc de Girona. La seva presidenta, Andrea Soldevilla, ha detallat que des de la setmana passada, una de les educadores està de baixa per un accident de trànsit i es preveu que estigui més de tres mesos abans no torni.

Davant d'això, la direcció va demanat al Departament d'Educació que els nomenés un substitut. Tot i que Educació va afirmar que els pertocava la plaça, aquest dimarts la direcció del centre va rebre un comunicat del Departament anunciant que no hi havia prou pressupost per contractar a ningú, tal com ha explicat l'AMPA.

A més, a principis d'aquesta setmana, una segona educadora ha demanat un permís personal per malaltia d'un familiar directe. La presidenta de l'AMPA ha afirmat que aquest divendres ja es reincorporaria, però durant aquesta setmana la situació de la llar d'infants és crítica. De fet, la direcció ha optat per repartir els 18 nens que portava aquesta educadora en altres grups.

Mentrestant, des de l'AMPA s'ha plantejat algunes opcions com contractar un Tècnic d'Educació Infantil (TEI) de la seva pròpia butxaca -un contracte per nou dies costaria uns 700 euros-, però des del Departament ja han avisat que aquesta opció no és legal. Per això, diversos pares han decidit anar al centre de forma voluntària. Una vegada allà ajuden als educadors amb el que poden. Alguns llegeixen contes, d'altres fan tallers o canten cançons.

Tot i que aquesta provisionalitat finalitzi aquesta setmana, una vegada torni una de les educadores, des de l'AMPA mostren la seva preocupació per a un futur. De fet, han apuntat que si en qualsevol moment una treballadora també ha d'agafar la baixa, la situació a la llar d'infants podria tornar a arribar a una situació crítica. Per això demanen a Educació que desbloquegin la plaça del substitut que pertocaria.