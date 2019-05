Els valors ecològics, culturals, educatius i socials es reivindiquen a Temps de Flors

Molts del qui prenen part en la confecció de la mostra de Temps de Flors de Girona no es preocupen només per una bona idea o disseny, i busquen dotar els muntatges de reivindicacions per conscienciar els milers de visitants que veuran l'obra. I cada cop n'hi ha més que aposten per fer instal·lacions amb un valor afegit. N'hi ha de culturals, educatius, de socials, feministes i d'ecològics, entre d'altres.

Passejar pel carrer Nou permet veure un munt de gronxadors elaborats per alumnes d'escoles i d'escoles bressol que volen convertir la denominada zona U en un parc per als nens. N'hi ha amb les mosques gironines, amb el llegendari Tarlà o també els qui reivindiquen el valor de les multicapacitats. Aquesta és una entrada espectacular cap a la zona floral, per aquells que ho fan des de l'estació.

A partir d'aquí, la «norma» mana anar cap amunt i avall, seguint -o no- els números del plànol. A tocar de les escales del Teatre Municipal hi ha el projecte de Mifas, que reivindica els 40 anys de l'entitat treballant amb valors, i que han elaborat els usuaris del centre de dia i de recursos Pere Llonch de Vilafant. I a la zona del gall dels jardins del doctor Figueres -darrere de sant Pere de Galligants-, la Fundació Oncolliga ha fet un muntatge on anima a actuar amb seny en una instal·lació amb ous que crida a «pensar i actuar amb la closca». També darrera del monestir de sant Pere de Galligants, hi ha una reivindicació ecologista. Diversos cèrcols reivindiquen la importància del reciclatge per poder mantenir la pervivència de les quatre estacions.

Al carrer del Carme també hi ha una reivindicació. En aquest cas, d'una infraestructura: un pont que salvi el riu Onyar i el connecti amb el barri de Montilivi. Just on hi hauria d'haver el punt hi ha una representació d'aquesta estructura. I en un edifici proper, hi ha un muntatge amb bicicletes que també clama pel pont.

Per fer una mica de cames es, pot pujar fins a la zona del campus de les Àligues de la UdG. Allà, a les escales de Sant Domènec, s'hi pot apreciar el que simbolitza una biblioteca de pedra, amb esglaons fets amb la simulació de llibres gegants.

Qui vulgui fer encara més esport -a no ser que ja visqui a la vall de Sant Daniel-, es pot desplaçar fins al monestir on s'hi representen les fades de l'Ermessenda. De fet, hi ha moltes referències a personatges que han marcat una època, com Salvador Dalí representat pels seu bigotis a l'hotel Llegendes de Girona, on també hi ha una mosca gegant, o un memorial a Mahatma Gandhi al soterrani de Torre Gironella. I com no, a la capella de Sant Narcís de la basílica de Sant Feliu hi ha una instal·lació de «goigs en llaor del del gloriós màrtir sant Narcís». Per no no parlar de Jocs de Trons, que manté presència en diferents projectes.