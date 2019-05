Comencen les millores a la zona dels jocs infantils de Torre Gironella de Girona

Les obres per substituir el paviment de la plaça de Torre Gironella, al voltant dels jocs infantils han començat saquesta setmana. L'objectiu de l'actuació és la reparació del sòl del costat oest de la plaça per arranjar els sots i els desnivells a l'espai causats pel pas dels anys i per les arrels dels arbres. A més a més, se substituirà una barana de la plaça per adequar-la a la normativa actual.

Aquest va ser un dels projectes més votats en la consulta dels pressupostos participats que convoca l'Ajuntament de Girona del barri, en l'edició del 2016. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Obres i Construccions Germans Cruz per un import de 41.624 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució de les obres és de quatre mesos.