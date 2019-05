Girona celebrarà la Setmana del Voluntariat del 20 al 26 de maig

Girona celebrarà enguany per sisè any consecutiu la Setmana del Voluntariat. La Federació Catalana del Voluntariat Social, amb el suport de l'Ajuntament de Girona, ha programat del 20 al 26 de maig una desena d'activitats per fer visible la tasca de les entitats de la ciutat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la coordinadora territorial sortint de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) a Girona i Comarques, Maria Solés, i la coordinadora entrant, Maria Mercè Roca, han explicat aquest matí els detalls de les propostes d'aquest any.

"Vull reconèixer la feina feta per la Maria Solés tots aquests anys i encoratjar la Maria Mercè Roca a seguir treballant amb ànims i força al capdavant de la Federació", ha assenyalat l'alcaldessa, que ha fet una crida a la participació "del màxim de gent possible" als actes de la Setmana del Voluntariat perquè "del que es tracta és de visibilitzar que les societats són projectes col·lectius comuns i que si tothom hi participa de forma activa la comunitat en surt reforçada".

La Setmana del Voluntariat començarà dilluns vinent, 20 de maig, a les 19 h, amb la conferència "Com han influït els moviments socials en la transformació de la ciutat?", que pronunciarà l'historiador i exacalde de Girona, Joaquim Nadal. L'acte es farà al CaixaForum Girona. En el marc de la Setmana es faran tallers de respiració, caminades, cinefòrums i col·loquis i es lliuraran els premis del Concurs de Relats de Voluntariat Social. La programació d'actes es tancarà diumenge 26 de maig amb la 8a Cursa Solidària Les Gavarres.



Totes les activitats estan obertes a la ciutadania i són gratuïtes.