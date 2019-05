Cartells contra Temps de Flors de Girona

No tothom està satisfet amb Temps de Flors de Girona. Des de fa uns anys, hi ha veïns sobretot del Barri Vell, que veuen alterada la seva vida durant nou dies seguits per la presència tant massiva de gent a pràcticament tots els carrers del casc antic i a totes hores. Tenen dificultats per accedir val seu habitatge i, si van carregats amb bosses de la compra o amb un cotxet amb un infant, el periple es converteix en un infern. Aquest any, en diversos punts, han aparegut cartells i adhesius on s'hi pot llegir: «Més barri, Menys flors. Fins el cony de tanta flor». També hi ha dibuixades tres flors amb la cara trista