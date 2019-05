L'«street art» i Banksy reben un homenatge a l'escola d'idiomes EIS de Sant Narcís

EIS Escola d'Idiomes, al barri de Sant Narcís, és present a Temps de Flors amb el número 129 del plànol de l'exposició. En el muntatge d' street art, l'escola vol fer un homenatge a l'art que està al carrer com a forma d'expressió artística i cultural. L'eix central és l'obra de Banksy, el rei de l' street art. S'hi representen quatre de les obres del controvertit artista de Bristol incloent l'emblemàtica Girl with balloon que es va convertir en Love is in the Bin, quan l'autor la va autodestruir en arribar a la xifra d'1.042.000 lliures a la sala de subastes Sotheby's l'any 2018.